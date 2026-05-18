Ismael Serrano es Machado en 'Golpe a golpe': "No estaría de más revisar la herida de la Guerra Civil y actualizarla"

El cantante Ismael Serrano - TEATRO INFANTA ISABEL

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante Ismael Serrano da vida al poeta Antonio Machado en la obra de teatro 'Golpe a golpe, verso a verso', un montaje en el que se "repasa" la vida del poeta desde el exilio en Francia. Así, Serrano ha deseado que este montaje sirva "para acercar" a un público joven a la poesía y a "una parte de la historia" de España que es "dramática".

"La historia de Manuel Machado y de Antonio Machado representa bastante bien lo que fue también la herida de la guerra civil, que es una herida que no estaría de más revisar esa historia y actualizarla en un contexto en el que mucha gente joven parece desconocer lo que supuso el franquismo. Hay quien se atreve a decir que se vivía mejor en el franquismo, ¿no?", ha precisado Serrano en un encuentro con los medios.

El montaje pone en diálogo los versos de Machado con las canciones del disco que Joan Manuel Serrat le dedicó. "En el fondo es un viaje un tanto onírico, porque es como que desde el exilio, él hace repaso de toda su vida", ha explicado Serrano para después asegurar que se representarán "escenas icónicas" de la vida de Machado.

El cantante y protagonista interpretará en la obra canciones de Serrat como 'Cantares', 'La saeta' o 'A un olmo seco' en la producción que dirigen José Velasco y Paco Gámez que podrá verse en el Teatro Infanta Isabel en funciones de miércoles a domingo hasta el próximo 28 de junio.

Por otro lado, Serrano -que hace su primera incursión en el teatro con este proyecto- ha explicado que el "verdadero drama" de la vida del poeta fue la relación con su hermano Manuel Machado, algo que estará presente en 'Golpe a golpe, verso a verso'.

"Él muere de pena fundamentalmente. El gran drama, más allá de la muerte prematura de Leonor y de sus relaciones conflictivas también con Guiomar y Pilar, el verdadero es su relación con Manuel, que era su hermano del alma. Su hermano con el que había escrito teatro", ha explicado Serrano.

Así, aunque tenían "una relación muy estrecha, de mutua admiración y de gran cariño", el apoyo de Manuel al régimen franquista, explica el cantante, hace que Antonio Machado "muriese de pena".

"Es algo consensuado por casi todos los biógrafos de Manuel Machado que él acaba participando de la propaganda del régimen franquista por una cuestión de supervivencia (...) Manuel celebra la llegada a la república, tiene escritos condenando el fascismo y demás. Y acaba haciendo loas a Franco, que es lo que le rompe el corazón a Machado. Más allá de la neumonía, muere de pena (...) Más allá del dolor por España, tenía dolor por su hermano ", ha añadido Serrano.

Aunque la obra de teatro pretende mostrar a un Machado "distinto" y "vulnerable", el protagonista ha asegurado que se trata ha basado en los textos del propio poeta y que los diálogos "tienen que ver" con lo que él dejó escrito.