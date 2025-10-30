J.J. Benítez afirma que los alienígenas ya 'Están aquí': "EE.UU. tiene que sacar a las criaturas que tiene en formol"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Juanjo (J.J) Benítez denuncia y critica en su nuevo libro, 'Están aquí' (Planeta), que las cúpulas militares ocultan información sobre la existencia de los ovnis, y pide a Estados Unidos que muestre la "nave que se estrelló en Roswell en 1947" y saque a las "cuatro criaturas que tienen en formol".

"Los informes desclasificados de Estados Unidos son el chocolate del loro. Si quieren de verdad resolver el tema y que se acaben las dudas respecto al fenómeno ovni, lo que tienen que hacer es abrir los archivos y sacar la nave que se estrelló en Roswell en julio del año 1947 y sacar a las cuatro criaturas que tienen en formol. Pero eso no lo van a hacer", ha señalado el escritor en una entrevista con Europa Press.

Benítez defiende que Estados Unidos no reconoce "lo que está pasando" porque tendrían que dar muchas explicaciones de para qué sirve el dinero que gastan en armamento o los sueldos de los militares, quienes "no pueden hacer nada contra esas civilizaciones superiores". "Ha habido muchas fotografías y vídeos que demuestran la existencia de ovnis. Lo que pasa es que cuando intervienen los militares, bien porque son testigos o porque han entrado en la investigación, las conclusiones y los informes que hacen nunca salen a la luz", ha afirmado.

Con este libro, el autor amplía la investigación que inició en 'Materia reservada' (1993) y en su nueva publicación recoge material y documento inédito que él mismo ha investigado. Desde entrevistas con testigos, altos mandos del ejército y personalidades de primer nivel a historias clásicas de la ufología, como el caso Roswell o el caso Manises.

"Lo saco ahora porque he entendido que ya no debía esperar más. La gente tiene derecho a saber cómo se comportan las cúpulas militares y lo que están ocultando", comenta.

El escritor admite que algunos militares le han confesado que "en España se hace lo que dice y dicta Estados Unidos". "Somos una colonia norteamericana, dicho por los propios militares", subraya. Benítez explica que 'Están aquí' recoge testimonios de "miles de personas", entre los que hay entre 300-400 militares de todo el mundo, que coinciden en señalar que "las cúpulas militares ocultan la información". "Ocultan la información a la opinión pública y si pueden desmienten el caso o lo ridiculizan", ha manifestado.

En la misma línea, defiende que su libro no es "ciencia ficción" porque recoge la investigación que durante décadas ha estado realizando. "Los lectores se darán cuenta de que hay nombres, documentos, imágenes, fechas...No es ciencia ficción", apostilla.