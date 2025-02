Joana Vasconcelos llena de ganchillo, fado y esculturas monumentales de lazos, sandalias o teteras el Palacio de Liria

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La artista portuguesa Joana Vasconcelos ha llenado los salones y jardines del Palacio de Liria, en Madrid, de ganchillo, fado y esculturas monumentales como el lazo de 'J'Adore Miss Dior', las sandalias 'Marilyn' o una tetera metálica que hace un guiño a la reina Catalina de Braganza.

'Flamboyant' es el nombre de la exposición, que ha inaugurado este jueves el Rey Felipe VI, y que está compuesta por 50 instalaciones en la que la obra contemporánea de Vasconcelos dialoga con lienzos de pintores como Goya, Velázquez o Tiziano. Estará disponible desde este 14 de febrero hasta el 31 de julio.

El sentido de la muestra se hace visible con uno de los elementos más repetidos en ella, el ganchillo. Alguna de las piezas, como el piano, recubierto con este tejido, ha necesitado más de un año para concluirse, según ha explicado la artista.

"El ganchillo viene de las Islas Azores, hecho a mano. El piano está recubierto y el ganchillo está protegiendo las piezas de su mundo, pero dándole un nuevo sentido. Se trata de dar al objeto una nueva identidad, un 'look' de lujo", ha explicado la artista durante la presentación de 'Flamboyant'.

FEMINISMO EN FORMA DE SANDALIA

La propuesta de Vasconcelos ha integrado en las salas del palacio, algunas de ellas no visitables hasta ahora --como la capilla, el salón de música y los jardines--, esculturas con su estilo reconocible, como es el caso de las sandalias gigantes hechas con cacerolas, 'Marilyn' (2011), con las que hace un guiño feminista.

"No son zapatos, son sandalias, las que Monroe usó durante la guerra de Vietnam. Están hechas de cacerolas para hacer arroz, un objeto muy reconocible. Trato de establecer una relación entre las sandalias y la mujer en la cocina, la mujer como cuidadora de la familia, que aquí se transforma en unos zapatos de baile. Los muebles de esta sala se quedan pequeños, por lo que es un juego de escala pero también de dimensiones: la mujer en la vida privada y la mujer actual, con un rol público y de más lujo. Habla de la mujer contemporánea, su dualidad y dificultad", ha agregado la portuguesa.

También se ha mostrado reivindicativa con su instalación 'La Théière' (2025), que ha sido creada expresamente para la muestra, y con la que destaca el papel de la reina Catalina de Braganza, una mujer "adelantada a su tiempo" y responsable de introducir en Reino Unido la costumbre de tomar té por la tarde, según ha explicado la artista.

"Es un homenaje a Catalina de Braganza, que se casó con Carlos II de Inglaterra. Tenía hábitos muy diferentes a los de los ingleses. Decían que era rara porque vestía de negro y de tejidos como seda, era muy católica y comía frutas extrañas como las naranjas (...) Es un homenaje a ella, con hierro forjado, algo de la tradición portuguesa. De nuevo, con el cambio de escala trato de mostrar a una mujer que fue mucho más grande en su tiempo que todas las de su época. Estamos en un palacio, hay que hacer homenajes a las reinas, portuguesas también", ha bromeado.

El recorrido permite al visitante entrar en estancias que hasta ahora no se habían podido visitar, como la capilla, donde Vasconcelos ha situado su afamado 'Flaming Heart' (2019-2022). "Guiño a María Magdalena, es una pieza que habla del amor del corazón en llamas, un momento muy importante de la tradición católica", ha precisado la artista.

También ha ocupado la biblioteca, donde se encuentra la lámpara de hierro recubierta con terciopelo negro 'Carmen' (2001), cerca de la carta manuscrita a la condesa de Montijo de Prosper Mérimée, autor de la novela homónima que Georges Bizet adaptó a ópera, en la que se inspira esta obra. La pieza, compuesta por varias hileras de pendientes de aro de distintos colores como los que usan las bailarinas sevillanas, incorpora además la voz de María Callas cantando el aria 'L'amour est un oiseau rebelle'.

Sin dejar de lado la colección de la residencia de los duques de Alba, Vasconcelos sitúa la tradición portuguesa --con música fado-- en una de las salas, la más oscura, a través de la instalación 'Coração Independente Preto' (2006).

"Homenaje al fado y tradiciones portuguesas, este pendiente está hecho con tenedores de plástico. El fado se canta en restaurantes y siempre está el sonido de los tenedores en los platos de fondo, la tradición es que se come y se escucha (...) Es una sala con lienzos de Murillo o Zurbarán en los que todos están vestidos de negro, era la sala más bella donde exponer esta pieza que es fundamental en mi carrera porque habla de mis tradiciones. Cuando transporto la pieza, transporto Portugal y una cultura", ha apuntado.

MAISON DIOR

La casa Dior, 'maison' con la que Vasconcelos mantiene una relación artística desde hace más de diez años, está muy presente en la exposición a través del mencionado lazo 'J'Adore Miss Dior', hecho con frascos de perfume de la firma francesa y creado para una muestra homenaje a la hermana de Christian Dior, o las sandalias 'Marilyn', pero también en 'Vallyrie Thyra' (2023), instalación hecha a partir de retales de textiles usados por Dior en su última colección.

"Esta pieza la hice para Dior, algunas más pequeñas para sus 'pop up', pero esta ha estado en un palacio en Alemania, en la capilla. Las valquirias son diosas en la mitología nórdica. En este caso, no es una diosa guerrera, si no una diosa que recibe, por eso abre la exposición. Da la bienvenida", ha comentado Vasconcelos.