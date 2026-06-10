Jorge García-Berlanga lleva al Teatro Español la vida de su abuelo: "Él no creía en una idea única de España"

Imagen del cartel de la obra ‘Crónica de un mal español’, de Jorge García-Berlanga. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jorge García-Berlanga estrenará este jueves en el Teatro Español 'Crónica de un mal español', una obra que recorre la vida y el universo personal y creativo de su abuelo, el cineasta Luis García-Berlanga, y que toma su título de la expresión atribuida a Francisco Franco cuando, según recuerda, afirmó que el director valenciano "no era comunista, era algo peor: un mal español".

"Yo creo que era mal español en el sentido de que se permitía no creer en una idea de España única", ha explicado García-Berlanga en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha señalado que su abuelo observaba el país "con una mirada muy abierta" y alejada de planteamientos cerrados.

La obra, cuyo estreno oficial tendrá lugar este jueves 11 de junio, coincide además con una fecha simbólica para la familia. "Es prácticamente casi el día que nació mi abuelo, hace 105 años atrás. Es una fecha muy señalada", ha destacado.

El montaje aborda una etapa menos conocida del director y se centra en sus primeros años de vida, desde su nacimiento hasta la adolescencia, pasando por la Guerra Civil, sus estudios en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) y sus relaciones con algunas de las figuras que marcaron el desarrollo del cine español.

"Realmente la obra cuenta a un Berlanga más joven", explica su nieto, quien considera que el gran público conoce principalmente la faceta cinematográfica del autor de 'El verdugo', mientras que existen aspectos personales y formativos menos explorados.

En este sentido, la pieza también se adentra en la dimensión más íntima del cineasta, en su personalidad y en las contradicciones que, a juicio de García-Berlanga, definieron buena parte de su carácter.

"Mi abuelo era muy contradictorio. Una vez decía una cosa y hacía la contraria. Ser honesto al cien por cien con él es también dejar entrar esa contradicción", ha señalado.

El dramaturgo reconoce que uno de los principales retos del proyecto ha sido condensar una vida y un legado familiar que considera inabarcables. "Cuando me puse a consolidar la obra vi que esto podía ser una obra de horas y horas. El problema fue más bien condensarlo", ha apuntado.

Entre las cuestiones más complejas de trasladar al escenario cita la representación de las personalidades que rodearon al cineasta, su universo erótico y la parte más emocional de sus últimos años. "Hubo mucha luz y hubo mucha oscuridad, como la muerte de sus hijos, y hay que contarlo con mucha sensibilidad", ha explicado.

García-Berlanga convivió durante años con su abuelo y conserva recuerdos familiares alejados de la imagen pública del cineasta."Desde pequeño veía cómo la gente le trataba con muchísimo cariño y cómo le admiraban, incluso personas que apenas le conocían", recuerda.

Sin embargo, asegura que no fue hasta la adolescencia y, sobre todo, durante su etapa universitaria cuando tomó verdadera conciencia de la dimensión cultural de su figura.

Preguntado por cómo cree que reaccionaría Luis García-Berlanga ante la España actual, sostiene que seguiría sintiendo la misma curiosidad por el comportamiento humano que inspiró gran parte de su filmografía. "Lo que más le fascinaba era tener capacidad de fascinación. Encontrarse con comportamientos fascinantes del ser humano era lo que le impulsaba a desarrollar películas", ha afirmado.

La obra también reflexiona sobre la censura, una cuestión que marcó la trayectoria del director valenciano. Aunque considera que actualmente existen mayores posibilidades para denunciar públicamente cualquier intento de limitación de la libertad artística, cree que las formas de censura se han multiplicado.

"Ahora hay censura de muchos más tipos. Antes era una censura más estricta y más dura, pero de un tipo más conservador. Ahora es de todo tipo de colores", ha asegurado.

En cualquier caso, rechaza la idea de que las restricciones pudieran resultar beneficiosas para la creación artística. "Mi abuelo encontraba caminos para sortearla con humor, pero siempre decía que la censura fue una dificultad, nunca algo a favor", concluye.