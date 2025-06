José Sacristán reprende al PSOE: "Vergonzoso, terrible, lamentable. Esto no se soluciona pidiendo perdón"

El actor presenta en el Teatro Fernán Gómez la obra 'Caminando con Antonio Machado', una dramatización de los poemas del autor sevillano

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor José Sacristán ha tildado de "vergonzoso, terrible y lamentable" la situación que se vive en el PSOE, tras el Caso Koldo y el impacto de la presunta corrupción que se achaca al exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, y ha asegurado que se trata de "un punto y aparte" en la historia de los socialistas y espera que la formación tome una solución "terminante".

"Me parece sencillamente lamentable. Es un punto y aparte en la historia del PSOE. Que no se anden con paños calientes, esto no se soluciona ni muchísimo menos pidiendo perdón y haciendo estas propuestas de una inmediatez insuficiente a todas luces", ha asegurado en la rueda de prensa de presentación de 'Caminando con Antonio Machado', obra teatral que dirige y protagoniza en el teatro Fernán Gómez.

Sacristán ha calificado de "miserables" las actuaciones de los políticos socialistas implicados en el Caso Koldo y considera que el daño que hacen a la izquierda "siempre es mucho mayor porque la derecha cuenta con una feligresía mucho más fiel".

"El daño que estos miserables suelen hacer siempre es mucho mayor cuando se comete dentro de la izquierda porque la derecha cuenta con una feligresía que le es mucho más fiel de lo que le suele ser a la izquierda. La situación es terrible, sin paliativos, vergonzoso, y no es una solución el hacer comparaciones, ya está bien del 'Y tú más', eso no sirve absolutamente para nada. Esto es sencillamente impresentable y la solución tiene que ser terminante, desde mi punto de vista", ha aseverado.

El acto ha tenido lugar por la obra 'Caminando con Antonio Machado. De los días azules a El sol de la infancia', que se presentará en el Fernán Gómez durante cuatro días, del 26 al 29 de junio. El actor firma la versión, la dirección del montaje y realiza la interpretación junto a la violonchelista Aurora Martínez.

"Don Antonio Machado, más allá del poeta inmenso, era un referente humano. Fue un testigo de su tiempo verdaderamente lúcido, riguroso, honrado y humilde", ha señalado Sacristán.

El intérprete asegura que la obra pretende aproximarse tanto al Machado poeta como a la persona humana, de quien se ha desecho en elogios y al que durante toda la rueda de prensa ha llamado "Don Antonio". El montaje, de unos 70 minutos de duración, cuenta con 38 composiciones machadianas de poemas como 'He andado muchos caminos', 'Una España joven', 'Escribiré en tu abanico, entre otras.

"El criterio que hemos seguido en la elección de los poemas es que la gente conozca a Don Antonio, al político, al más festivo o dramático en lo personal, como ciudadano de su tiempo le tocó sufrir y parecer que fue lo suyo. Y las circunstancias que rodearon aquel tiempo, las políticas sociales, económicas y demás", ha señalado Sacristán.

En este sentido, apela a que el público "disfrute" de los versos de Antonio Machado, a quien conoció a través de las películas y coplas que giraban en torno al escritor. Sacristán ha recordado que en el pasado se tenía que leer a Machado en argentino porque "había ciertas dificultades para hacerlo en español".

"Lo más próximo a mi manera de sentir era cuando Don Antonio ponía el acento a la hora de señalar lo que le dolía y lo que le importaba", ha destacado. "A Don Antonio no se le puede recitar. Hay que ir despojado de toda retórica y hay que ir en pelotas. La satisfacción de leer a Machado no solamente la tiene el actor, la tiene el ciudadano de poder decir hoy las cosas que este hombre escribía a propósito de su tiempo y que desde mi punto de vista, lamentablemente, muchas de ellas aún amenazan lo que nos acontece", ha subrayado.

Por último, Sacristán ha agradecido la labor de Joan Manuel Serrat por dar voz a la obra de Antonio Machado, especialmente en Argentina. "Es una suerte ser contemporáneo de Serrat porque además tanto él como yo, como Joaquín, intentamos ir de la mano de Don Antonio Machado. No haríamos nada que pudiera molestar, irritar o desagradar a Don Antonio", ha sentenciado.