Juan Mayorga ingresa en la RAE: "El lenguaje de los políticos es de lamentar, porque estamos ante problemas complejos"

El nuevo académico cree que "no se puede estar al margen" con el lenguaje inclusivo, porque la gente "pide orientación"

El dramaturgo Juan Mayorga, quien ingresará este domingo 19 de mayo en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla M de la institución, ha lamentado el lenguaje "simple" de los políticos en la última campaña electoral, porque cree que la sociedad española está "ante problemas complejos".

"Es verdad que, en general, hay un empobrecimiento masivo del lenguaje y es un signo de los tiempos. Pero, en el caso de lo políticos, hay una simplificación del lenguaje que parece reducirse a lemas o a mensajes extraordinariamente simplificadores, que tengan cierta contundencia y puedan adecuarse a formatos como Twitter", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor teatral.

Esta 'simplificación' es "de lamentar" para Mayorga, puesto que entiende que esos "problemas complejos" de España "exigen para su tratamiento lenguajes complejos". "Necesitamos matizar y escuchar al otro cuando hace una pregunta, antes de responderla automáticamente", ha alertado el dramaturgo.

El nuevo académico, elegido el 12 de abril de 2018, leerá el discurso titulado 'Silencio' y le contestará, en nombre de la corporación, la académica Clara Janés. Precisamente, el título y el contenido de ese discurso también recuerda a un momento político reciente, el del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, preguntando en un debate televisivo si se "escuchaba el silencio".

"Estaba viendo el debate con mi familia y, cuando Rivera hizo esa parte de su 'show', todos mis familiares volvieron la mirada hacia mí como diciendo '¿Pero qué es esto? Te ha pisado la idea", ha comentado con humor Mayorga. En general, el discurso hace un "recorrido" por algunos momentos en los que el teatro le puso "ante el drama del silencio", mencionando a obras como 'Antígona' o 'La casa de Bernarda Alba'.

Cuando el dramaturgo fue elegido académico, el director de la RAE era todavía Darío Villanueva. Ahora, en su ingreso, la institución está dirigida por Santiago Muñoz Machado, quien ha reiterado en varias ocasiones como objetivo principal el de encontrar financiación para la Academia después de una crisis económica.

¿ES MACHISTA LA RAE?

"Creo que se están dando los pasos para asegurar el futuro de la academia y tengo la impresión de que los distintos directores están trabajando con un enorme sentido de la responsabilidad. Tocaba llamar la atención a la sociedad española y a su Gobierno de lo importante que es la RAE para los hablantes del español", ha defendido.

El nombramiento de Mayorga viene precedido por los de Federico Corriente y Carlos García Gual. No obstante, el nuevo académico ha reiterado que la RAE "no es machista" y de que habrá en el futuro "cada vez más mujeres académicas". "Ahora ya hay mujeres de enorme relevancia y, por ejemplo, tengo el honor de que este domingo me contestará Clara Janés. Cada vez habrá más mujeres, está en la cabeza de todos y eso es bueno", ha añadido.

"AL MARGEN" DEL LENGUAJE INCLUSIVO

Por el contrario, ha recordado que está pendiente todavía la aprobación de un informe sobre lenguaje inclusivo en la Constitución, que "más allá de una exigencia del Gobierno, hay gente que pide orientación" con este tema. "Y la RAE tiene que dársela, no puede permanecer al margen", ha añadido.

"Es muy fácil en este debate, como en muchos otros, elegir el lado más ridículo de la otra posición y es muy importante que todos hagamos un esfuerzo de comprensión", ha apuntado, para luego afirmar que en la RAE "hay personas que vienen pensando sobre ello hace tiempo" y él, como con otros temas en sus "primeros pasos", lo que hará será "escuchar".