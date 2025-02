Karla Sofía Gascón, Javier Bardem o Álvaro Morte, nominados a la 33ª edición de los Premios Unión de Actores y Actrices

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Karla Sofía Gascón, Susi Sánchez, Javier Bardem o Álvaro Morte son algunos de los candidatos a aspirar al premio a mejor actriz y actor de los 33 Premios de Unión de Actores y Actrices, que se celebrará el próximo 10 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid.

La Unión de Actores y Actrices ha anunciado el nombre de los nominados que han sido elegidos de entre los más de 2.000 candidatos presentados a esta 33 edición de los premios, y que optarán por hacerse con el reconocimiento de la profesión por su trabajo realizado en las diferentes categorías de cine, teatro y televisión.

Entre los trabajos más reconocidos por los intérpretes, según el número de nominaciones por dichas obras, destacan títulos como 'La infiltrada', de Arantxa Echevarría, 'La virgen roja', de Paula Ortiz o 'Casa en flames', de Dani de la Orden, en cine. En el caso de las series, 'El caso Asunta', creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea, 'Querer' de Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz o 'Yo, adicto' de Aitor Gabilondo son las favoritas en televisión; y 'La madre', dirigida por Juan Carlos Fisher o '1936', bajo la dirección de Andrés Lima, en teatro.

Además de los galardones correspondientes a las categorías de teatro, cine y televisión, se entregarán otros tres galardones especiales: el Premio 'A toda una Vida', que en esta ocasión se le ha concedido a Ana Belén; el 'Premio Especial de la Unión', otorgado por la Junta de Gobierno de la Unión que reconoce la labor y compromiso social de una persona o entidad; y el 'Premio Mujeres en Unión-Pilar Bardem', que otorga la Secretaría de Igualdad de la Unión por su compromiso con la igualdad en diferentes ámbitos sociales. De estos dos últimos, se conocerán los nombres en la rueda de prensa.

Los nominados a Mejor actor y actriz en producción internacional son Álvaro Morte por 'Immaculate', Javier Bardem por 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story', Tomás Pozzi por 'Kill me', Karla Sofía Gascón por 'Emilia Pérez', María Caballero por 'The First Omen' y Susi Sánchez por 'Reinas'.

A Mejor actor y actriz revelación aspiran Cristalino por 'Segundo premio', Óscar Lasarte '¿Es el enemigo?', Pepe Lorente por 'La estrella azul', Alba Planas por 'La virgen roja', Laura Weissmahr por 'Salve María' y Zoe Bonafonte por 'El 47'

En la categoría actoral de cine, Daniel Ibañez por 'Segundo premio', Eduard Fernández por 'Marco', Urko Olazabal por 'Soy Nevenka', Carolina Yuste por 'La infiltrada', Najwa Nimri por 'La virgen roja' y Patricia López Arnaiz por 'Los destellos' son los nominados a intérpretes protagonistas. A mejor actor y actriz secundario los nominados son Alberto San Juan (Casa en flames) Antonio de la Torre (Los destellos), Patrick Criado (La virgen roja), Aixa Villagrán (La virgen roja), Clara Segura (El 47) y Macarena García (Casa en flames).

A Mejor actor y actriz de reparto en cine, los nominados son Juan Diego Botto (La habitación de al lado), Carlos Cuevas (El 47), Carlos Troya (La infiltrada), Catalina Sopelana (La estrella azul), Esther Isla (Soy Nevenka), Victoria Luengo (La habitación de al lado). Los nominados a Mejor actor y mejor actriz protagonista en televisión son Alberto San Juan (Cristóbal Balenciaga), Oriol Pla (Yo, adicto), Tristán Ulloa (El caso Asunta), Candela Peña (El caso Asunta), Iria del Río (Los años nuevos) y Victoria Luengo (Reina Roja).

En televisión, a Mejor actor y actriz secundario, los candidatos son Javier Gutiérrez (El caso Asunta), Miguel Bernardeau (Querer) Pedro Casablanc (Querer), Clara Sans (Celeste), Loreto Mauleón (Querer) y Marina Salas (Yo, adicto). En la categoría de mejor actor y actriz de reparto en televisión están Aitor Merino (Ángela), Jorge Usón (Las abogadas), Omar Ayuso (Yo, adicto), Alicia Borrachero (El caso Asunta), Belén Cuesta (Cristóbal Balenciaga) y Elisabet Gelabert (Querer).

NOMINADOS EN EL TEATRO

Los intérpretes protagonistas nominados a los Premios Unión de Actores y Actrices son Ginés García Millán (Luces de bohemia), Guillermo Toledo (1936), Jan Buxaderas (The Book of Mormon), Aitana Sánchez-Gijón (La madre), Blanca Portillo (1936) y María Garralón (Ifigenia).

Los nominados a mejor actor y actriz secundario/a en teatro son Alberto Amarilla (Lorca por Saura), Álex Villazán (La madre), Rubén de Eguía (El fin), Belén Landaluce (La casa de Bernarda Alba), Chus Herranz ( Los chicos del coro) y Eva Isanta (Las que gritan). Por último, los nominados a mejor actor y actriz de reparto en teatro son César Sánchez (Los lunes al sol), Fran Cantos -(El alcalde de Zalamea), Miguel Ángel Amor (El castillo de Lindabridis), Elisa Forcano (Caminando), Júlia Roch (La madre) y Nieves Soria (El teatro de las locas).