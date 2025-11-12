Louis Tomlinson: "No señalo a artistas que no se posicionan porque entiendo que la música puede ser su vía de escape"

Archivo - El cantante Louis Tomlinson durante una actuación en el Wizink Center, a 5 de octubre de 2023, en Madrid (España). Louis William Tomlinson es un cantante y compositor británico. Inició su carrera como miembro de la boy band One Direction, a la c - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

El artista británico Louis Tomlinson, que el próximo enero publicará su tercer disco 'How Did I Get Here?', ha asegurado que aunque cree que es "vital" que los artistas se posicionen sobre temas sociales -como la guerra en Ucrania o Gaza-, no señala a quienes no lo hacen porque entiende que muchos usan la música como "vía de escape".

"Hay dos respuestas posibles. Es evidente que esas cosas son de vital importancia y, sin duda, se debería animar a la gente a hacerlo más (hablar de ellas). La dificultad radica en que, para mucha gente, la música es a menudo una forma de evasión. Por supuesto, es de vital importancia y siempre se debería animar a la gente a usar su voz. Pero a los artistas que no lo hacen, personalmente, no las señalo con el dedo porque entiendo que la música puede tener el elemento de vía de escape. Es solo otra forma de hacerlo", precisa el artista y exintegrante de la banda One Direction en una entrevista con Europa Press.

El artista ha participado en varias iniciativas a favor de los derechos humanos. Por ejemplo, en 2024 Tomlinson participó en un concierto organizado por War Child UK cuya recaudación se destinó a la infancia en Gaza. En junio de este año también participó en el partido benéfico anual de Soccer Aid, que recauda fondos para UNICEF.

"Entiendo perfectamente el punto de vista de los fans o de la gente en general que piden que los artistas se posicionen. Se están fijando en personas que son el centro de atención de muchos, así que entiendo perfectamente la lógica y el razonamiento que hay detrás. Como he dicho, cada uno tiene sus propias razones para sentirse cómodo o incómodo al respecto. Mientras te esfuerces por ser una buena persona y hagas lo correcto...", ha añadido.

"SI ESTOY SENTADO AQUÍ ES GRACIAS A LA BANDA (ONE DIRECTION)"

Aunque Tomlinson firma ahora su tercer trabajo en solitario, el británico formó parte de la banda One Direction durante seis años junto con Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik y Niall Horan. Ahora se cumplen 10 años de la salida del último álbum del grupo, 'Made in the A.M.'.

"Sí, me acordé anoche. Sí, hace 10 años... Es una locura (...) Si me levanto con el pie izquierdo y alguien me hace una pregunta sobre One Direction de una forma que me parece provocativa, me irrita. Pero la verdad es que lo entiendo. La razón por la que estoy sentado en esta silla es por la banda, así que siento mucho amor por eso y estoy muy orgulloso de esos momentos. Por supuesto que uno quiere definirse como artista individual, pero mira a Paul McCartney. Es el mayor ejemplo, cada vez que pienso en su nombre, pienso en los Beatles y ha pasado mucho tiempo desde los Beatles. Esas asociaciones son naturales y, sí, nunca hubiera sido cantante", ha reconocido.

Con su nuevo disco el artista pasará por España en dos fechas únicas: el 12 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 13 de abril en el Movistar Arena de Madrid.

"El público en España es caos en el mejor sentido posible. Me encanta. Me encanta. Sí, hay un gran jaleo. Siempre hay un poco, normalmente hacia el final del espectáculo o la última canción. Y aquí es donde esos momentos son aún más ruidosos que en otros lugares. Sí, es una energía natural. Lo entiendes cuando has estado en un par de partidos de fútbol aquí, y ya sabes, es algo similar. Es como un significado diferente de la pasión. Me encanta. Es como si todo el mundo estuviera metido en el partido", ha bromeado el artista.