'Los lunes al sol' llega a Teatros del Canal para "rehumanizar la sociedad" frente al capitalismo y precariedad laboral

El montaje podrá verse del 17 al 28 de junio en la Sala Roja Concha Velasco. - TEATROS DEL CANAL

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La adaptación teatral de 'Los lunes al sol' llegará a los Teatros del Canal el próximo 17 de junio con una mirada renovada sobre la precariedad laboral, la pérdida de identidad vinculada al empleo y la necesidad de recuperar los vínculos humanos en una sociedad cada vez más individualizada.

Así lo ha defendido este jueves el dramaturgo Ignacio del Moral durante la presentación de la obra en la que ha defendido la necesidad de una "rehumanización de la sociedad" frente a un modelo económico que, a su juicio, se ha vuelto cada vez más "deshumanizado" y que "acaba devorando a la gente".

"Este capitalismo deshumanizado que hay ahora, que es especulativo, va devorando a la gente y a los que tiene trabajo. Está devorando hacia arriba y quedándose en su propia isla. Creo que esto se puede combatir desde la rehumanización de la sociedad y una recuperación del contacto", ha señalado del Moral.

La obra teatral, que se podrá ver en los Teatros del Canal del 17 al 28 de junio, traslada al escenario una historia centrada en las consecuencias del desempleo y la falta de oportunidades, mostrando cómo estas afectan a la vida cotidiana, autoestima y relaciones personales.

El espectáculo está dirigido por Javier Hernández-Simón que ha asegurado que el montaje no busca reproducir la película homónima de Fernando León de Aranoa sino construir "identidades nuevas" para unos personajes ya conocidos por el público.

"En una sociedad basada, cada vez más, no solo en el éxito sino sobre todo en la forma en que ese éxito se convierte en una forma de identidad, me pregunto qué ocurre con aquellas personas que se han quedado atrás. Aquellos hombres y mujeres que por diversas circunstancias han quedado excluidos de ese escaparate que es nuestro sistema de vida", ha explicado.

En este sentido, Hernández-Simón ha defendido que 'Los lunes al sol' pretende ofrecer al público "esperanza" para seguir caminando. Asimismo, del Moral ha subrayado que la principal virtud de la adaptación es precisamente su independencia respecto a la película. "No es la película puesta en 3D", afirmó, al tiempo que explicó que el espectáculo cuenta "lo mismo, con las mismas palabras", pero desde una concepción escénica diferente.

Del Moral ha señalado que el trabajo de adaptación ha consistido en analizar qué conflictos permanecen vigentes más de dos décadas después del estreno de la cinta y cuáles han cambiado. En este sentido, destacó que la identidad ligada al empleo sigue siendo un elemento central en una sociedad que continúa siendo "mercantilista", mientras que las redes de apoyo humano se han debilitado respecto a la época en la que se ambienta la historia.

PRECARIEDAD, HUMOR Y SENTIDO DE COMUNIDAD

'Los lunes al sol' cuenta en su reparto con Mónica Asensio, Marcial Álvarez, José Luis Torrijo, Fernando Cayo, Fermi Herrero, Fernando Huesca, César Sánchez y Lidia Navarro, quien ha destacado que su personaje representa el impacto que el desempleo masculino tiene en el ámbito familiar y en las mujeres que sostienen el hogar en contextos de precariedad.

Por su parte, el actor Marcial Álvarez ha incidido en que la función habla de la búsqueda de dignidad y reconocimiento social. "No solo quieren un puesto de trabajo; quieren sentirse útiles", ha afirmado.

Por último, Fernando Cayo ha calificado la obra como "un clásico contemporáneo" y ha recordado que el montaje acumula ya dos años de gira con teatros llenos en toda España. "Una de las grandes sabidurías del texto es hablar de cosas profundas de una manera luminosa", ha asegurado.

"El principal mensaje que traslada la obra tiene que ver con la importancia de estar juntos", ha comentado, antes de destacar que la unión entre las personas sigue siendo fundamental para superar dificultades colectivas, tal y como ocurre actualmente en distintos sectores sociales y profesionales.