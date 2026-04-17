Manolo García, Cristina Hoyos, Alberto Rodríguez y Juan Ignacio Alonso, Medallas de Honor 2026 de la SGAE

Archivo - El cantante Manolo García durante un concierto, en el Palacio Municipal IFEMA, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Este es el primero de los dos conciertos que tiene Manolo García en Madrid en diciembre de 2025 dentro de su gira de te - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha decidido otorgar sus Medallas de Honor 2026 a Manolo García, Cristina Hoyos, Alberto Rodríguez y al editor Juan Ignacio Alonso.

Además, los componentes del dúo Los del Río, Antonio Romero y Rafael Ruiz, serán nombrados Embajadores de Honor de SGAE. Por otro lado, la entidad también ha reconocido la trayectoria profesional de la directora del Archivo de SGAE, Mari Luz González Peña, con la Medalla por servicios.

En esta edición, el acto de entrega de los galardones será el lunes 11 de mayo en los Reales Alcázares de Sevilla.

Las Medallas de Honor de SGAE honran la trayectoria de destacados creadores y creadoras culturales en los ámbitos de la música, el audiovisual, las artes escénicas y la edición musical.

El presidente de SGAE, Antonio Onetti, ha subrayado la trascendencia de los premiados y ha asegurado que los reconocimientos quieren "resaltar" su trayectoria.

"Son parte fundamental de nuestra cultura y, por tanto, esencia de nuestra sociedad. Su trabajo y sus obras conforman nuestra idiosincrasia y nuestro patrimonio cultural. Queremos mostrarles nuestra gratitud y cariño por todo lo que han aportado y porque, día tras día, nos ayudan a crear un mundo más humano", ha añadido en un comunicado.

Concretamente, la Junta Directiva ha reconocido a Manolo García, por ser un músico con "sello propio" y un "autor trascendental" en el panorama del pop de España.

A Alberto Rodríguez, por su "impronta creativa" en la industria del cine español y "su mirada certera para mostrar la sociedad española a lo largo de su historia". Mientras, a Cristina Hoyos, cuya trayectoria en el mundo del baile y la danza flamenca la afianzan como un "pilar fundamental" en las artes escénicas iberoamericanas.

Y al editor Juan Ignacio Alonso, por su compromiso con la defensa del derecho de autor y la difusión musical a lo largo de su carrera profesional.