Marceline Kahn (Los Excéntricos), Premio Nacional de Circo: "Es un momento triste para la cultura"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Marceline Kahn, una de las fundadoras de la compañía Los Excéntricos galardonada con el Premio Nacional de Circo, ha asegurado que "no solo el teatro, sino toda la cultura" se encuentra "en un momento muy triste" debido a la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

"No hay reactivación en el sector y menos en el circo, pero hay que tener paciencia. No es un momento favorable para la cultura, al contrario, es súpercomplicado, y para los payasos siempre ha sido el más difícil todavía. No es un trabajo fácil y menos ahora", ha afirmado en declaraciones a Europa Press la premiada.

En cualquier caso, ha resaltado que el de hoy es un "día especial" y está "contentísima" de haber recibido el Premio, el cual ha supuesto "una sorpresa". "Estaba montando en bicicleta, yendo a la compra, justo cuando me ha llamado el ministro de Cultura para comunicarlo y felicitarme por mi carrera", ha explicado con humor.

Respecto a la labor de Los Excéntricos, ha señalado que es una compañía que "siempre ha hecho lo que le gusta, por encima de las convenciones". "Llevamos ya muchos años jugando, no tenemos director artístico, y todavía hoy seguimos buscando algo después de tantos años: jugamos a hacer reír mucho", ha señalado.

Kahn ha destacado el carácter internacional de la compañía --"aunque es verdad que en Cataluña somos muy conocidos", ha añadido--, lo que les ha llevado a giras por América del Norte o Japón. "Está bien encontrar gente de todos los sitios y poder compartir un momento tan intenso sin conocerse y a veces sin hablar el mismo idioma", ha concluido.