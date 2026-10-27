María Velasco estrena en La Abadía una obra sobre la infancia marginada y la "violencia sistémica" en el aula

María Velasco en la escena de 'Mantener fuera del alcance de los niños'. - TEATRO DE LA ABADÍA

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, ha presentado 'Mantener fuera del alcance de los niños', su primera obra en el Teatro de La Abadía, en la que, a partir de su paso por un aula de necesidades educativas especiales cuando era niña, retrata la marginación en la infancia y una "violencia sistémica" en las aulas que, como ha dicho, hace que "a uno ya lo encasillen desde la infancia".

La obra, un estreno absoluto coproducido por el Teatro de La Abadía y la productora Pecado de Hybris, estará en cartel en la Sala Juan de la Cruz del 29 de octubre al 22 de noviembre. Velasco firma el texto, dirige y se sube al escenario para relatar en primera persona sus años escolares, acompañada por el cantaor Al-Blanco y el bailarín y performer Mario Patrón.

La autora ha explicado que partió de su experiencia en esa aula, a la que llegó "sin tener un diagnóstico" en un colegio concertado y religioso de los años 90. Para escribir la obra quiso volver "al lugar del crimen" porque aquello seguía siendo "una cicatriz abierta" para ella, como ha afirmado durante la presentación de la obra este martes.

Asimismo, Velasco ha señalado que la escuela puede ser un espacio que define qué es normal y qué no, con consecuencias que se arrastran a la vida adulta. Ha recordado que muchas de las personas que acababan en esas clases de necesidades especiales eran racializadas o gitanas, y que algunas "siguieron en ese espacio periférico marginal" tras su paso por la escuela.

"Para mí era importante rendir homenaje a esos que de alguna manera siguieron siendo en los márgenes, existiendo en los márgenes, no solo el sistema educativo, sino de la sociedad", ha afirmado la artista.

Ampliando esa misma crítica al presente, la autora ha afirmado que todavía hoy se siguen diferenciando unas infancias de otras. Ha situado entre las que "pareciera que no valen un duro" y las de "los que vienen fuera" de las de "los que tienen otro fenotipo", y ha calificado ese proceso de "casi de eugenesia de los vivos". Ha explicado que quería hacer de ello un espejo de la vida adulta y no una obra nostálgica.

"Esto no es una venganza", ha precisado la artista, que ha añadido que la obra no pretende "devolver la infancia a nadie", sino de "darles un pequeño abrazo a los que no sintieron que su infancia estuviera abrazada".

En cuanto a la música del espectáculo, Al-Blanco ha explicado se incluyen cuatro momentos, entre ellos una toná grande, una seguiriya y una saeta con electrónica, todas ellas con letras adaptadas por él mismo y por Velasco a partir de textos de Franz Kafka, Juan Ramón Jiménez y Susy Shock. A su juicio, la obra "va a abrir los ojos de muchas personas", tanto de quienes han sufrido abusos o falta de respeto como de quienes los han causado.

Por su parte, el performer Mario Patrón ha dicho que el proyecto es una reacción contra la marginación y ha resumido lo que quiere que sienta el público al salir de la sala con una palabra: "compañía". Ha asegurado que durante el proceso se ha sentido "acompañado, nunca marginado".

Durante la presentación de la obra también ha intervenido el director artístico del Teatro de La Abadía, Juan Mayorga, que ha dicho que la obra trata de "esa edad por la que todos pasamos y de la que nunca nos separamos".

"Estoy seguro de que no va a haber espectador que no se sienta concernido por aquello de lo que María nos habla. Pero también habla del poder transformador de la fantasía frente al trauma, frente al daño, frente al golpe", ha expresado Mayorga.