Más de la mitad de las obras del Teatro de la Abadía en su temporada 2026-2027 estarán dirigidas o escritas por mujeres

Archivo - Premio a la mejor adaptacion o version de obra teatral o coreografia para Andrea Jimenez y Juan Mayorga por Casting Lear durante la XXVIII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas Pamplona-Iruña en el Teatro Gayarre. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fundación Teatro de la Abadía -centro de creación, producción y exhibición escénica de la Comunidad de Madrid- ha presentado este viernes su programación para la temporada 2026-2027, en la que 14 de las 24 obras que se incluyen están dirigidas o escritas por mujeres.

Así lo ha celebrado la directora general del INAEM (Ministerio de Cultura), Paz Santa Cecilia, que ha acudido a la presentación, para destacar que "más de una decena" de los montajes de esta temporada estén dirigidas por mujeres.

"Me gustaría aplaudir que la Abadía reúna a más de una decena de directoras y dramaturgas de primera línea, además de conocidas actrices y otras profesionales de la escena, corroborando el extraordinario momento creativo de nuestras artistas", ha dicho Santa Cecilia.

Así, dichas obras serán 'Libres!!!' con texto de Esther Carrodeaguas y dirección de Andrés Lima, que estará protagonizada por Alba Flores y abordará la historia del anarcosindicalismo en España.

También esta dirigido por una mujer 'El imperativo categórico' de la Premio Nacional Victoria Szpunberg; 'Órgia', con texto y dirección de Rocío Hoces y Julia Moyano; 'Mantener fuera del alcance de los niños', escrita y dirigida por María Velasco; 'Los perros', de Carmina S. Belda; 'Sin embargo de mueve', que ha escrito y dirigirá Ana Vallés; o 'Flor de greguerías', con dirección de Malgosia Skandera.

A estas producciones se suma la premiada 'Casting Lear'; 'El círculo de tiza caucasíano', con dirección de Beatriz Argüello; 'Los días titánicos', dirigida por Beatriz Jaén; 'Lo cuento o no lo cuento', con dramaturgia y dirección de Lucía Miranda; 'Piedra libre', con texto de Marta Barceló; 'Dysphoria', también creada y dirigida por María Goiricelaya; y, finalmente, 'Los que miran', de Eva Mir.

LA ABADÍA, "LUGAR DE ENCUENTRO" FRENTE "AL RUIDO Y LA FURIA"

El director artístico del teatro, Juan Mayorga, ha propuesto a La Abadía como un "lugar de encuentro" frente a los tiempos actuales en los que la "furia y el ruido" se "extienden por doquier".

"En estos tiempos en que por doquier parecen extenderse el ruido y la furia, la abadía quiere ofrecerse a la ciudad como un lugar para el encuentro, para la conversación y para el examen sereno de lo que a la mayoría importa. Ágora, patio de vecindad, casa con muchas puertas, todo eso quiere ser La Abadía esta temporada", ha añadido.

A esta nueva temporada, el Teatro de la Abadía llega después de haber acogido más de 79.000 espectadores en sus salas durante el año en curso y una ocupación en la actual temporada cerca del 90%. Mayorga ha explicado que en más de la mitad de las obras la ocupación ha superado este porcentaje y ha agradecido la "fidelidad", que según ha precisado, se ha visto reflejada en un aumento del número de abonos.

Así, la Abadía volverá a programar las producciones 'Francisco Ferrer ¡Viva la Escuela Moderna' dirigida por José Luis Gómez, para reivindicar el legado del pedagogo; y 'El imperativo categórico' de Sandra Monclús.

También repondrá la galardonada 'Casting Lear', con texto y dirección de Andrea Jiménez y Úrsula Martínez, inspirada en 'Rey Lear' de Shakespeare, que también estará presente esta temporada en la Abadía con dirección de Declan Donnellan.

Entre los 24 montajes espectáculos dirigidos a todos los públicos que acogerá la Abadía --uno más que en la pasada temporada-- cinco son producciones propias y otras cinco coproduciones--. Mayorga ha adelantado que hay montajes de Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. En algunos han trabajado profesionales de países como Argentina, Francia, Reino Unido y Uruguay.

Por otro lado, Mayorga volverá a dirigir una de las producciones y en este caso será 'La intérprete', que protagonizará Juan Paños y una actriz a determinar.

A la presentación han acudido el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo, y la coordinadora general de Cultura del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, María José Barrero García.

La nueva temporada arrancará el próximo 3 de septiembre con 'Leonora', dirigida y con texto de Alberto Conejero. Se trata de una obra, ha explicado Mayorga, sobre "la rebeldía y la imaginación" de la artista Leonora Carrington.

La Abadía se despedirá de el curso 2026-2027 con inspirada en 'Rey Lear' de Shakespeare, con dirección de Declan Donnellan, en junio del próximo año.

La Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura, a través del INAEM y del Ayuntamiento de Madrid apoyarán económicamente esta temporada.