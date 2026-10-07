El Ministerio de Cultura adquiere el fondo del escritor Javier Marías por valor de medio millón de euros

Archivo - Javier Marías - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional de España, ha adquirido el fondo personal de Javier Marías por valor de medio millón de euros, tal como publica hoy la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Esta adquisición será destinada a las colecciones de la BNE, y a ella se suma la donación que realiza la viuda del escritor, Carme López Rodríguez-Mercader, de la biblioteca y gran parte de su correspondencia.

La adquisición consta de los originales mecanografiados de sus novelas, con sus diversos borradores con anotaciones manuscritas y modificaciones; sus artículos publicados en prensa; así como la mayor parte de su correspondencia, incluyendo cartas manuscritas o mecanografiadas, faxes, entrevistas o polémicas con editores, entre otras.

"Se trata de un fondo bien organizado, tanto por el trabajo metódico del propio autor como por la gestión que de él se ha hecho tras su fallecimiento. Gracias a que Marías guardaba las diferentes versiones de sus obras, con correcciones a mano en las páginas de los manuscritos mecanografiados, se pueden apreciar las fases de su escritura y las facetas de su universo creativo", ha indicado Cultura en un comunicado.

La adquisición de este conjunto documental, que ingresa ahora en la Biblioteca Nacional, permitirá conservar en una misma institución toda la obra de Marías en sus distintas fases de creación, desde las versiones iniciales de los textos hasta las definitivas.