El Ministerio de Cultura compró en 2025 más de 1.900 bienes por 13 millones de euros que irán a 35 instituciones

Archivo - Enconchados-Lección de la Virgen - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha comprado en 2025 más de 1.900 bienes culturales y conjuntos documentales para las colecciones públicas por valor de 13.239.694,26 euros.

Entre ellos, destacan el archivo de Juan Marsé y los óleos 'La Visitación de la Virgen', de Juan Bautista Maíno; 'Niño desnudo en la playa de Portici', de Mariano Fortuny, 'Orillas del Loir', de Martín Rico; 'Descanso en la huida a Egipto', de Luisa Roldán; 'La santera' (1890), de Joaquín Sorolla o unos retratos de Francos Rodríguez.

Además, entre estos bienes se encuentran pinturas, esculturas, dibujos, mobiliario histórico y de diseño, indumentaria, cerámicas y fotografías, además de fondos documentales y bibliográficos.

En total han sido beneficiadas 35 instituciones públicas entre museos y archivos estatales de gestión directa de Cultura y gestión transferida a las comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Los museos beneficiados han sido el Lázaro Galdiano, el Museo del Ejército, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Biblioteca Nacional y Patrimonio Nacional.

Las compras más caras han sido la serie de nueve enconchados con escenas de la vida de la Virgen, adquirida por un importe de 2,2 millones de euros para el Museo de América; y las adquisiciones de la escultora barroca Luisa Roldán -una destinada al Museo de Escultura y la otra al Prado- adquiridas por 335.493,95 euros cada una.

También figura como una de las más costosas un conjunto compuesto por cerca de 160 piezas de joyería y el archivo del diseñador y maestro joyero Chus Burés por 726.000 euros para el Museo del Traje.

El arte contemporáneo ha sido de lo más comprado por el departamento que dirige Ernest Urrtasun y ya durante la feria de arte contemporáneo ARCO 2025, Cultura adquirió para el Reina Sofía, y por un importe de 394.683 euros, 22 obras de 15 artistas -13 de las cuales son mujeres-.

Estos artistas son Laia Abril, Elena Blasco, Ángela de la Cruz, Victorina Durán, Agnes Essonti Luque, María Luisa Fernández, Josep Grau-Garriga, Raquel Manchado, Mónica Mays, Marta Minujín, Robert Morris, Maribel Nazco, Mònica Planes, Carlos Rodríguez-Méndez y Marina Vargas.

Otrso museos que han visto incrementados sus fondos con esta línea de compras han sido el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, para el que han sido adquiridas las fotografías 'Colonna' y 'Carrara #14' de José Guerrero; el Museo Casa Cervantes de Valladolid, que ha incorporado 'xListado (Literatura) I y II' de Ignasi Aballí; el Museo de Arqueología Subacuática ARQVA en Cartagena, que a partir de ahora cuenta con la instalación 'Anoxia, un preludio constante' de Fito Conesa; o el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid, para el que se han adquirido nueve fotografías de Alberto García-Alix de la serie 'Sacamos el museo a la calle'.

ARTISTAS MUJERES CONTEMPORÁNEAS

El Ministerio recalca su "especial interés" en la incorporación de creaciones realizadas por artistas mujeres contemporáneas. Así, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' de Valencia ha recibido la obra 'De la laguna de la pasión' de Carmen Calvo; el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA, siete fotografías de Isabel Muñoz; las colecciones del Museo de América, 'Dos veces Frida' de Rosa Bru y 'El Beso de Judas' de Esperanza Guevara.

También, el Museo Nacional de Artes Decorativas ha recibido la obra de Sonia Navarro, Aurèlia Muñoz ('Esfera orgánica' y 'Tridacna') o de la Premio Nacional de Artes Plásticas 2023, Teresa Lanceta ('Octógonos regulares', 'La orden de la banda I' y 'Misa de San Gil'), entre otras.

En fotografía contemporánea, Urtasun ha aumentado la colección del Centro Nacional de Fotografía de Soria invirtiendo un total de 461.560,91 euro en la adquisición, entre otras, de obra de 11 Premios Nacionales de Fotografía.

Entre los bienes adquiridos en 2025 por Cultura, destacan los archivos y fondos documenrtales como el de la revista de la transición 'La Luna de Madrid', por 35.800 euros, que ha recibido el Museo Nacional de Artes Decorativas, o del archivo histórico de las Casas nobiliarias de las familias Pérez del Pulgar y Fernández de Córdoba, por 750.000 euros, destinado al Archivo Histórico de la Nobleza ubicado en Toledo.

Se ha comprado también fondos para el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, que a partir de este año cuenta con el denominado como 'Archivo histórico del Movimiento Comunista', adquirido por 45.000 euros.

Como ya hizo el Ministerio en 2024 con la compra de fondo personal de Carmen Laforet, en esta ocasión se ha procedido a la adquisición del archivo de Juan Marsé por valor de 522.000 euros. Incluye obra propia, documentación personal, correspondencia, documentación gráfica y otros materiales de su archivo personal, que irán a la Biblioteca Pública del Estado de Barcelona.

OBRAS AL PRADO, A GALERÍA DE COLECCIONES REALES O AL REINA SOFÍA

Por otra parte, Cultura ha adquirido para el Prado distintas obras, entre las que destacan 'La Visitación de la Virgen' de Maíno, por 375.000 euros. Al Reina Sofía han ido destinadas otras como 'Joven negra' de Maruja Mallo, por 306.398,11 euros, o 'Recuerdo de Valencia' de Manuela Ballester, por 91.335 euros.

Además, ha adquirido obras para la Galería de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, como un retrato de 'Felipe V, rey de España' de Jean Ranc por 250.000 euros; para la Biblioteca Nacional de España, como el portulano del Mediterráneo del siglo XVI por 199.005 euros; o para el Museo del Ejército, un retrato de Bernardo de Gálvez por 60.000 euros.

En relación con los museos estatales, se ha invertido 518.890 euros en 2025, aumentando las colecciones del Museo de La Rioja (28.000 euros); del Museo de Jaén (121.000 euros); del Museo de Bellas Artes de Murcia (60.890,00 euros); del Museo de Salamanca (20.000 euros); del Museo de Bellas Artes de Sevilla (51.000 euros); del Museo de Bellas Artes de Valencia (170.000 euros); y del Museo de Zaragoza (68.000 euros).