El Ministerio de Educación y el Prado renuevan su colaboración para impulsar la educación, lengua y cultura españolas

El Ministerio de Educación y el Prado renuevan su colaboración - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez, y el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, han firmado este lunes el Protocolo General de Actuación entre el Ministerio y el Museo, que renueva el compromiso de ambas instituciones para seguir colaborando en el ámbito educativo durante los próximos cuatro años.

Esta colaboración podrá albergar todo tipo de iniciativas que se presenten relacionadas con los objetivos de la Acción Educativa Exterior del Ministerio y que favorezcan la difusión de la educación, la lengua y la cultura españolas, según ha informado el Ministerio.

El protocolo contempla, por ejemplo, la organización de actividades con las comunidades educativas de los centros y programas de la Acción Educativa Exterior. Concursos, festivales, talleres, conferencias, encuentros y jornadas son algunas de las actividades que formarán parte del marco de colaboración.

También podrán llevarse a cabo actuaciones conjuntas participando en eventos internacionales de carácter formativo que respondan a los objetivos de divulgación del sistema educativo español y de la diversidad lingüística y cultural española.

El acuerdo hace referencia asimismo a la planificación de actividades formativas. Según las necesidades de formación del profesorado de español y de otras materias en español que forma parte de la Acción Educativa Exterior del Ministerio, de común acuerdo se organizarán actividades que contribuyan a la calidad de la enseñanza y al uso de los recursos de que disponen ambas instituciones.

Gracias al acuerdo ambas instituciones se apoyarán en la difusión de sus actividades a través de sus canales de comunicación, especialmente a través de las redes sociales. Con la firma del Protocolo, el Museo Nacional del Prado habilita sus fondos y colecciones como recurso en la enseñanza de español en lengua extranjera y permite así a la Acción Educativa Exterior del Ministerio seguir contando con estos valiosos recursos para el cumplimiento de sus objetivos formativos.