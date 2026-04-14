'Los Miserables' y 'Wicked' parten como favoritas en unos Talía con Lluís Homar o Irene Escolar entre los nominados

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MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras musicales 'Los Miserables' y 'Wicked', ambas producciones de ATG Entertainment España, parten como grandes favoritas en los Premios Talía 2026 al encabezar el listado de nominaciones hecho público este martes en un acto celebrado en el Museo San Isidro de Madrid, donde también se han anunciado las candidaturas en teatro de texto, danza, circo y lírica.

La lectura de nominados ha corrido a cargo de la actriz Anabel Alonso y el ilusionista Jorge Blass, miembros de la Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España, en una ceremonia en la que se ha presentado además la nueva estatuilla de los galardones, diseñada por la escultora Esperanza d'Ors.

Los ganadores se darán a conocer en la gala de los Premios Talía 2026, que se celebrará en Madrid el próximo 18 de mayo. A Mejor espectáculo de teatro de texto competirán por el premio 'Esencia' (producción de Teatro Español y Entrecajas Producciones), 'Memorias de Adriano' (Teatre Romea y FITCM) y 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos' (Nave 10 Matadero y Pecado de Hybris), mientras que en teatro musical las nominaciones han recaído en 'Cenicienta', 'Los Miserables' y 'Wicked'.

En danza optan al galardón 'Calentamiento', del Centro Danza Matadero; 'CÈL·LULA #5: La Quijá', de Mercat de les Flors; y 'La mort i la primavera', de La Veronal. En circo, 'Circlassica', de Productores de Sonrisas; 'Conhort', de Hotel localndi, y 'Empaque', de Chicharrón Circo Flemenco, meintras que en lírica, 'El Vizconde y Gato por liebre', 'El dúo de La Africana' y 'Yerma' son los nominados.

A Mejor espectáculo de Artes Escénicas de autoría hispana en Nueva York, los Talía han nominado a 'Torera', 'Mexodus' y 'Los soles truncos'.

En el apartado interpretativo de teatro de texto, Gema Matarranz ('Dysphoria'), Irene Escolar ('Personas, lugares y cosas') y Nathalie Poza ('Un tranvía llamado deseo') competirán por el premio a mejor actriz protagonista, mientras que Ángel Ruiz ('El rey de la farándula'), Lluís Homar ('Memorias de Adriano') y Pablo Derqui ('Un tranvía llamado deseo') aspiran al galardón a mejor actor protagonista.

Como actrices de reparto han sido nominadas Esperanza Elipe ('Mihura: el último comediógrafo'), Mamen García ('Caperucita en Manhattan') y Natalia Hernández ('El entusiasmo'), y como actores de reparto Joaquín Climent ('Esencia'), Luis Bermejo ('Los yugoslavos') y Raúl Prieto ('El entusiasmo').

Las nominaciones a mejor dirección de escena han recaído en Lucía Carballal ('Los nuestros'), Rocío Molina y Pablo Messiez ('Calentamiento') y Juan Carlos Rubio ('Música para Hitler'), mientras que en autoría de teatro de texto competirán Ignacio García May ('Esencia'), María Velasco ('Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos') y Pablo Remón ('El entusiasmo').

En teatro musical, optan al premio a mejor actriz Cristina Picos ('Wicked'), Julia Möller ('Houdini') y Teresa Ferrer ('Los Miserables'), y a mejor actor Adrián Salzedo ('Los Miserables'), Hugo Ruiz ('Godspell') y Javier Ibarz ('Wicked'), con Enric García ('Los Miserables'), Joan Miquel Pérez ('Wicked') y Julio Awad ('Cabaret') nominados a mejor dirección musical.

LÍRICA, DANZA Y CATEGORÍAS TÉCNICAS

La lista se completa con las categorías de lírica, danza y apartados técnicos y de producción, entre ellos mejor intérprete femenina y masculina de lírica, mejor intérprete de danza, coreografía, escenografía, iluminación, vestuario, música original, labor de producción, labor de compañía y estudios y divulgación en las artes escénicas.

A Mejor intérprete femenina de lírica, las nominadas son Irene Palazón, por 'El Vizconde y Gato por liebre'; Ruth Iniesta, por 'La Traviata', y Sabina Puértolas, también por 'La Traviata'. En categoría masculina de lírica optan al premio César San Martín, por 'El Vizconde y Gato por liebre'; Gerardo Bullón, por 'Quien porfía mucho alcanza', y Xabier Anduaga, por 'La Sonnambula'.

En danza, a Mejor intérprete femenina las nominadas son Isabel Vázquez, por 'Zambra de la buena salvaje'; Maribel Gallardo, por 'Medea', y Rocío Molina, por 'Calentamiento', mientras que a Mejor intérprete masculino de danza están Daniel Abreu, por 'Es aquí'; Israel Galván, por 'El Dorado', y Jesús Carmona, por 'Súper-viviente'.

En cuanto a la Mejor coreografía: Guy Nader y María Campos, por 'Natural order of things'; Paloma Muñoz, por 'CÈL·LULA #5: La Quijá', y Rocío Molina, por 'Calentamiento'. Mejor escenografía: Blanca Añón, por 'Orlando'; César Marín, por 'Un Nadal de circ', y David Pizarro y Roberto del Campo, por 'American Buffalo'.

Por último, en categorías técnicas están a Mejor iluminación Ion Aníbal López, por 'El efecto'; Juanjo Llorens, por 'Godspell', y Pilar Valdelvira, por 'Fuenteovejuna'. A Mejor vestuario: Ana Garay, por 'Yerma'; Rosa Solé e Imma Ebjol, por 'A cada pas', y Vanesa Actif, por 'Mihura: el último comediógrafo'.

En Mejor música original, los nominados son Bru Ferri, por 'El rey de la farándula'; Gerardo Gardelín, por 'Oliver Twist', y Tagore González, por 'Memorias de Adriano'. A Mejor labor de producción: Compañía Cuarta Pared, Elena Carrascal y Pabellón 6. A Mejor labor de compañía: AlmaViva Teatro, MalPelo Danza y ZirKuSS.