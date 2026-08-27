Muere la artista japonesa Yayoi Kusama a los 97 años tras una vida dedicada al color

Archivo - Museo Guggenheim de Bilbao acogerá desde el 27 de junio la exposición 'Yayoi Kusama: 1945 hasta hoy' - GUGGENHEIM - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La artista japonesa Yayoi Kusama ha fallecido a los 97 años en un hospital de Tokio tras una vida y carrera dedicada al color, según confirma un comunicado en su página web.

Kusama habría muerto el pasado 14 de agosto pero ha sido ahora cuando se ha conocido la noticia. "Nunca dejó de pintar hasta poco antes de su muerte, continuando su búsqueda del amor eterno y del alma a lo largo de sus 97 años de vida", asegura el comunicado.

La japonesa dedicó toda su vida a actividades internacionales siendo vanguardista en diversos campos como las bellas artes, el arte escénico, la novela y la poesía.

Aunque su obra ha pasado por grandes museos españoles como el Museo Nacional Reina Sofía en 2011, hace tres años la japonesa fue protagonista absoluta en el Museo Guggenheim Bilbao con 'Yayoi Kusama: de 1945 hasta hoy', que fue vista por 560.000 personas. La pinacoteca aseguró en 2023 que ya era "una de las más populares y exitosas del Museo".

La artista comenzó a hacer sus primeros dibujos siendo una adolescente durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no dejó nunca de producir, lo que la ha llevado a convertirse en una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo e icono cultural del siglo XXI.

Precisamente, la exposición en Bilbao se articuló en torno a los grandes temas y preguntas que han guiado las exploraciones creativas de Kusama durante toda su vida: infinito, acumulación, conectividad radical, lo biocósmico, muerte y la fuerza de la vida.

Fue pionera en el ambiente contracultural de finales de los 1960 y denunció las discriminaciones raciales y de género, criticó la guerra y el militarismo y llamaba la atención de los medios con sus 'happenings' públicos.

Además de por su estilo psicodélico --mezcló colores brillantes y espejos--, la japonesa alcanzó la fama por sus lunares, con los que cubría habitaciones enteras, y esculturas con patrones de puntos repetitivos.

En sus últimos años consolidó colaboraciones masivas de alcance global con firmas de lujo como Louis Vuitton --intervino tiendas icónicas en ciudades como Nueva York y París con figuras gigantes y lunares basados en su imagen-- y aunque se aisló de la vida pública, entre 2009 y 2021 había desarrollado su serie pictórica más extensa, titulada 'Mi alma eterna', compuesta por unas 900 obras.