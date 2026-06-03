Una muestra "híbrida" de grabado y foto de Isabel Muñoz en la Galería de Colecciones Reales inaugura PHotoEspaña 2026

De izquierda a derecha: Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de ACCIONA; la artista Isabel Muñoz; Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, y María Santoyo, directora de PHotoESPAÑA - GALERÍA COLECCIONES REALES

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales ha acogido la inauguración oficial de la 29ª edición de PHotoESPAÑA con la apertura de la exposición 'Las piedras del cielo' de la artista Premio Nacional de Fotografía Isabel Muñoz.

"Es un híbrido entre el grabado y la fotografía", ha explicado la artista sobre la exposición durante un encuentro con los medios de comunicación este miércoles.

La muestra -que podrá visitarse desde este 4 de junio hasta el próximo 6 de septiembre- plasma en 35 obras la investigación de Muñoz sobre el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y el bosque circundante de La Herrería.

Así, el "híbrido" entre el grabado y las fotografías se extienden en varios espacios dentro de la Galería de las Colecciones Reales y los jardines históricos del Campo del Moro y supone la tercera entrega de 'Cuadernos de campo', programa trienal organizado por Patrimonio Nacional y PHotoESPAÑA que dirige su atención a los espacios naturales de los Reales Sitios.

La artista ha explicado que su invesigación trata una "época fascinante" como es en la que vivió la figura de Felipe II, quien concibió el Monasterio como una arquitectura destinada a inscribirse en un orden simbólico mayor, conectada con el Templo de Jerusalén y con la idea de la armonía cósmica.

Concretamente, están plasmadas en papel de acuarela o seda, que a su vez están incrustados en planchas de plata, oro, cobre o estaño. Encima de todos los materiales se coloca la fotografía con una técnica que permite su impresión, explica Muñoz.

"El proyecto Cuadernos de campo ha sido un verdadero regalo. Me siento privilegiada de haber podido descubrir El Escorial, su historia, lo que representó como el centro de saber más importante de la humanidad en aquella época, el Renacimiento, donde todo era investigación y belleza", ha precisado Muñoz.

Aunque las fotografías -situadas en las entreplantas de la Galería- son protagonistas en 'Las piedras del cielo', la muestra también cuenta con objetos, vídeo y una instalación en forma de cubo inmersivo para acompañar el discurso.