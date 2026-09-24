Muñoz Machado desgrana la influencia de los pensadores ilustrados en la pintura de Goya en una conferencia en el Prado

Archivo - El jurista y académico Santiago Muñoz Machado durante la ceremonia de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, a 15 de Junio de 2026, en Madrid ( España) - FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha pronunciado este miércoles 23 de septiembre la conferencia 'La influencia de los pensadores ilustrados en la pintura de Goya' en el Museo del Prado ante 400 personas, cuando ha asegurado que todavía hay "cuestiones pendientes" de contar.

Su intervención se enmarca en el ciclo 'La huella del Consejo de Estado', organizado por esta institución para conmemorar su V centenario.

Muñoz Machado, que es también consejero nato de Estado, ha enmarcado su intervención señalando desde el comienzo que el argumento Goya y el espíritu de la Ilustración, el espíritu, el pensamiento y la literatura de la Ilustración ha sido abordado en algunas obras, tal y como publica la RAE en su página web.

Precisamente, ha destacado los libros de autores como Helman, Glendinning, o los más recientes de Jesusa Vega, así como exposiciones como la celebrada en Prado en colaboración con el Museum of Fine Arts de Boston y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, en 1988, bajo el título 'Goya y el espíritu de la Ilustración'.

Sin embargo, Muñoz Machado considera que todavía hay cuestiones pendientes de contar, principalmente los pensadores ilustrados en concreto que influyeron a Goya y la literatura del siglo XVIII que pudo conocer.

Así, ha dividido la conferencia en dos partes. Una primera en la que se refería a Goya como pintor de Corte, pintor de la nobleza y pintor de los financieros, especialmente de los financieros del Banco de San Carlos. En la segunda se ha referido al Goya pensador, que refleja en sus dibujos y grabados la influencia de las grandes ideas de la Ilustración.

Asimismo, ha repasado la literatura que pudo influirle, sin que haya una constancia cierta de que ocurrió así o de que las las hubiera leído, pero ha analizado algunas obras literarias famosas de su tiempo, planteando la posibilidad de que en algunos de los grabados, fundamentalmente de los Caprichos, hubiera algún reflejo de esas obras.

Principalmente, el director de la RAE ha dedicado la conferencia a examinar las repercusiones de las obras y el pensamiento de cinco ilustrados muy influyentes en la obra goyesca. En concreto, Jovellanos, Meléndez Valdés, Moratín, Cabarrús y Juan Antonio Llorente.

Pero particuparmente se ha interesado por el caso de Jovellanos, que fue consejero de Estado, al enmarcarse su ponencia en la conmemoración del V Centenario del Consejo de Estado. "Jovellanos tuvo una relación intensa con Goya y fue de estos autores el que más le influyó: en las ideas sobre mendicidad, romerías, procesiones, brujas, Inquisición y Justicia", explica la RAE.

Muñoz Machado ha sido presentado por la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que ha señalado que el director de la RAE es "un jurista marcadamente humanista y de corte renacentista".

Además de Muñoz Machado y la presidenta del Consejo de Estado, ha intervenido en el acto el director adjunto del Museo del Prado, Antonio Palacio, quien ha ofrecido la bienvenida a esta última conferencia del ciclo que ha acogido la pinacoteca.