Muñoz Machado ingresará el próximo lunes en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Archivo - El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, interviene durante la presentación de la versión 23.8.1 del Diccionario de la lengua española, en la Real Academia Española, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurista y académico Santiago Muñoz Machado ingresará el próximo lunes 15 de junio en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

El director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), se convertirá así en el intelectual de la actualidad miembro de número de tres reales academias integradas en el Instituto de España.

Así, en la Real Academia de Jurisprudencia, Muñoz Machado ostentará la Medalla número 19, vacante por el pase a la condición de Emérito de Lorenzo Martín Retortillo.

Su candidatura fue avalada por los Académicos de Número Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Manuel Aragón Reyes y Antonio Fernández de Buján.

Concretamente, el académico ingresará en la RAJyLE -presidida por Luis María Cazorla Prieto- con un discurso titulado 'El poder y el Derecho Administrativo de nuestro tiempo' y el mismo será respondido por el también Académico de Número Tomás Ramón Fernández Rodríguez.