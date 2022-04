Muñoz Machado (RAE) aborda la biografía "total" de Cervantes: "Leer 'El Quijote' es duro para un niño"

Aboga por preparar a los estudiantes en el colegio para que aborden la obra cuando "su cabeza y desarrollo mental se lo permita"

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, publica la biografía "total" de Miguel del Cervantes apuntando que su obra más universal, 'El Quijote', es "un libro cuya lectura en los primeros años de estudio no es lo más recomendable, porque es duro para un niño".

"Pero personajes, argumentos, simplificaciones o quijotes resumidos sí se pueden introducir. Y, en todo caso, en los colegios se deben contar los motivos para amar a esa obra y dejar preparados a los estudiantes para que la aborden cuando su cabeza y desarrollo mental se lo permita", ha explicado en una entrevista con Europa Press el académico.

Este 'Cervantes' es el proyecto que ha ocupado cerca de los últimos diez años a Muñoz Machado. "Uno es cervantino de toda la vida y cuando llegué a la Academia vi que había a mi alrededor cosas artificiosas y falsas, desde cuadros hasta escritos. No quería contar una biografía al uso, sino un Cervantes total, con su vida y obra y también un apartado crítico", ha explicado.

El director de la RAE reconoce con humor que ha sido una escritura que no ha compartido en tiempo real con uno de los más insignes cervantistas de la institución, el académico Francisco Rico. "No se puede decir que haya sido a espaldas suyas, porque conocía que estaba en ello, pero no le he preguntado por nada y ni siquiera le he dado a leer el proyecto según avanzaba", ha comentado con humor.

El retrato que queda a lo largo de las más de mil páginas de esta biografía es el de un Cervantes "con muchos trazos de liberalidad y el de un amante de la libertad, pero sin exagerar". "No se puede pretender que Cervantes fuera un adelantado a la Ilustración, aunque en muchas ocasiones se vea que tiene opiniones distintas de las más generalizadas de su tiempo", ha remarcado.

CERVANTES Y LAS MUJERES

Por ejemplo, con las mujeres, de las que ofrece descripciones o tiene concepciones "muy positivas", en contraste con su época. Sin embargo, Muñoz Machado rechaza el término 'feminismo cervantino', ya que "es un concepto que no existía entonces".

"La mujer estaba en esa sociedad, por razones legales, con una capacidad disminuida: no le permitían disponer de sus bienes, ni la patria potestad sobre sus hijos...el feminismo es un concepto actual que sirve para describir políticas favorables a la igualdad de la mujer", ha señalado.

Cervantes, quien tuvo un hijo fuera de su matrimonio, "no fue alguien pendenciero, pero sí una persona a la que le gustaban mucho las mujeres". De hecho, lo único que le objetó la Inquisición de sus obras literarias fue una descripción de la belleza de una mujer que contaba que 'si ya era maravillosamente vista de fuera, qué no tendrá por dentro'.

¿AMÉRICA O ESCRIBIR 'EL QUIJOTE'?

Cervantes fue alguien deseoso de acudir a las Indias, y solicitó con escaso éxito en varias ocasiones permiso para ir al Nuevo Continente. ¿Qué habría cambiado de haber sido así? "Es una especulación que es difícil de responder, pero para mí no habría escrito 'El Quijote'. A América se iba a ganar dinero y la gente que iba allí no escribía", ha recordado Muñoz Machado.

"Pero no era solo una cuestión de dinero y negocios. También le faltaría la fuente de alimentación principal que tuvo para sus obras: la sociedad española de su tiempo, una Castilla con minorías de moriscos, judíos, gitanos, mendigos...Esa muchedumbre de argumentos que le facilitaron desarrollar 'El Quijote', incluida una corte tan corrupta, no estaban en América", ha defendido.

En definitiva, Cervantes fue alguien que "tuvo mala suerte" con la justicia, que creía "también un poquito en las meigas" y que no tuvo "manía a nadie porque su calidad personal era extraordinaria y aguantaba las inquinas de los demás de manera proverbial". Y eso en España ha faltado por conmemorar, porque "siempre se hacen esas cosas un poco peor que los vecinos", en alusión al año shakesperiano.