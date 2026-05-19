El Museo Arqueológico presenta la exposición de Teresa Lanceta, 'Fueron tejidos', un diálogo acerca de la memoria

La muestra se enmarca en el proyecto ‘Memoria, Tejidos y Museos. Los barrios bajos de la atención’ del Ministerio de Cultura en el que participan también otros museos estatales. - MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico Nacional (MAN), museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, presenta 'Fueron tejidos. Teresa Lanceta', propuesta expositiva que establece un diálogo entre las colecciones arqueológicas del MAN y el arte contemporáneo con base en el mundo de los textiles.

La muestra es la cuarta entrega de la serie de exposiciones temporales que conforma el proyecto 'Memoria, Tejidos y Museos. Los barrios bajos de la atención', en el que participan otros centros de la red de Museos Estatales del Ministerio de Cultura.

Esta iniciativa se basa en la colaboración con artistas actuales vinculados a la producción textil, que son invitados a estudiar y reinterpretar las colecciones de cinco museos estatales.

Así han surgido propuestas de intervención en el Museo de América, el Museo del Traje y Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo Arqueológico Nacional.

Esta muestra se inserta dentro de la línea expositiva del MAN denominada 'encuentros en la permanente' que el museo inauguró el pasado 2024 con la intención de abrir sus colecciones al diálogo con otras creaciones, instituciones y artistas con el objetivo de enriquecer su discurso museográfico.

Tras acoger las obras del artista Bernardí Roig, ahora se presenta la obra de Teresa Lanceta, una de las artistas que, en el panorama de creación contemporánea actual de España, más se ha centrado en el mundo del textil. La historia de la tejeduría como quehacer cotidiano y expresivo de las mujeres está presente en muchos de los proyectos de Lanceta.

La artista ha abordado la historia de España a través de sus producciones textiles. Dentro de esta línea de estudio, Lanceta se aproxima a las colecciones del MAN y, más concretamente, a la cultura material y, especialmente, las esculturas ibéricas con un renovado interés. Aunque no se conservan en el Museo restos materiales de tejidos ibéricos, se sabe de la excepcionalidad de estas producciones gracias a las esculturas que se conservan de aquel período en museos como el MAN.

Por esta razón, Teresa Lanceta ha sido invitada a reinterpretar los decorados mantos y túnicas que muestran las Damas Ibéricas de Baza (Granada) o del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). Los resultados que de esta conexión podrán visitarse en las salas 11 y 12 (Patio Ibérico) de la planta primera de la exposición permanente del museo desde el 20 de mayo al 15 de noviembre.