El Museo Casa de la Moneda repasa la historia de España con las 'Joyas numismáticas' del Instituto Valencia de Don Juan - MUSEO CASA DE LA MONEDA

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de la Moneda de Madrid ha presentado este martes la exposición 'Joyas numismáticas del Instituto Valencia de Don Juan: de los Carolingios a Fernando VII', que reúne una selección de piezas de una de las colecciones numismáticas más relevantes de España.

El proyecto, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de mayo de 2027 con entrada gratuita, repasa varios siglos de historia de los territorios hispánicos a través de la evolución de la moneda.

A la presentación han asistido la presidenta-directora general de la FNMT-RCM, Isabel Valldecabres Ortiz; el presidente del Patronato del Instituto Valencia de Don Juan, Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna; el comisario de la muestra, José María de Francisco Olmos, y el director del Museo Casa de la Moneda, Rafael Feria y Pérez.

Así, la muestra se distribuye en tres salas que analizan el desarrollo monetario en los reinos cristianos peninsulares como testimonio político, territorial, dinástico y económico.

El primer espacio está dedicado a las acuñaciones de oro y plata de los territorios occidentales desde el siglo XII hasta la época de los Reyes Católicos.

Después, el segundo aborda la trayectoria monetaria de Navarra y la Corona de Aragón, mientras que el tercero repasa las monedas castellanas desde los Reyes Católicos hasta Fernando VII, incluyendo las primeras emisiones destinadas a circular en América y las transformaciones de los siglos XVI al XIX.

Entre las piezas históricas expuestas destacan ejemplos de gran valor patrimonial como el maravedí de Alfonso X, acuñado en Sevilla, la dobla ecuestre de Enrique II y el Pacífico de Pedro de Portugal, acuñado en Barcelona.

Los fondos exhibidos forman parte de la colección iniciada por Guillermo de Osma y Adela Crooke, fundadores del Instituto Valencia de Don Juan, quienes promovieron el coleccionismo numismático concebido como "una fuente histórica de primer orden".

Según destacan los organizadores de la muestra, esta labor investigadora y de mecenazgo permitió reunir piezas de diversas procedencias y "evitar su dispersión y salida de España". Posteriormente, el fondo se enriqueció con aportaciones de expertos como Antonio Vives y Manuel Gómez Moreno hasta consolidarse como un referente histórico a nivel nacional.