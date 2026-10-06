El Museo Lázaro Galdiano pone a dialogar joyas de Suarez con obras de Claudio Coello, Federico de Madrazo o Luis Paret

Joyas de la exposición 'Un diálogo con el Arte' - MUSEO LÁZARO GALDIANO

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Lázaro Galdiano ha puesto a dialogar en una exposición a una amplia selección de joyas históricas y creaciones contemporáneas de Suarez junto a obras de artistas como Claudio Coello, Federico de Madrazo o Luis Paret .

Así, la muestra 'Un diálogo con el Arte' --que podrá visitarse desde este martes hasta el próximo 25 de octubre-- propone un recorrido por más de ochenta años de historia de la marca a través de un diálogo entre piezas de alta joyería y algunas de las obras maestras de la colección del museo.

"La exposición constituye también un homenaje al trabajo de los maestros joyeros y a todos aquellos oficios que han acompañado la evolución de Suarez desde la apertura de su primera tienda en Bilbao en 1943. Cada una de las piezas expuestas reflejan el equilibrio entre excelencia artesanal, respeto por la materia prima, innovación y conocimiento transmitido de generación en generación", ha explicado la pinacoteca en un comunicado.

El recorrido comienza en el Pórtico del museo, entrada original del palacio, donde una gran instalación de madera, tejido y luz, --inspirada en las cajas que protegen y transportan las obras de arte--, introduce la historia de la evolución de Suarez.

Además, presidiendo este primer encuentro está la obra 'Pescadora', de Alberto Arrúe, que establece un vínculo con los orígenes de Suarez y con Bilbao, la ciudad que vio nacer la firma.

A su alrededor, una selección de joyas históricas y de nueva creación se vincula con gouaches, herramientas de joyería y objetos de taller, acercando al visitante al universo del oficio y a los procesos creativos que hacen posible cada pieza.

El trayecto continúa en la primera planta del Museo Lázaro Galdiano, donde una selección de obras de la colección permanente conversa con joyas históricas y creaciones contemporáneas de Suarez.