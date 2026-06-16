El Museo Meadows estrenará este verano una exposición con 63 pinturas inéditas de arte colonial latinoamericano

Archivo - 'La Rendición De Sevilla Al Santo Rey Fernando III', Fundación Thoma. - MUSEO MEADOWS - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Meadows (Dallas) acogerá del 23 de agosto de 2026 al 24 de enero de 2027 el estreno mundial de la exposición 'Espectáculos de poder y fe: arte colonial latinoamericano de la Fundación Thoma', integrada por 63 pinturas de los siglos XVII al XIX, muchas de ellas exhibidas públicamente por primera vez.

La muestra reúne obras procedentes de la Colección de Arte de las Américas Españolas de la Fundación Thoma, formada por los mecenas Carl y Marilynn Thoma, e incluye grandes lienzos devocionales, retratos y pinturas sobre cobre realizadas entre 1600 y 1850 en los actuales territorios de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecuador.

Según ha explicado la directora del Museo Meadows, Amanda W. Dotseth, la exposición acerca la tradición artística de la América Latina de la temprana Edad Moderna a una institución reconocida por su colección de arte español peninsular y supone la primera presentación de la Colección de Arte de las Américas Españolas de la Fundación Thoma en la SMU y en el norte de Texas.

Las obras reflejan el poder político del Imperio español y el papel de la Iglesia católica en la región, al tiempo que muestran la creatividad de artistas indígenas, europeos y africanos que trabajaron en los principales centros urbanos de América Latina durante la época colonial.

Entre las piezas expuestas figura un retrato de la joven caraqueña Petronila Méndez, realizado en 1763 por el artista afrodescendiente libre Diego Antonio de Landaeta, considerado por los organizadores un testimonio de la diversidad social y cultural de la Venezuela colonial y de la presencia de artistas afrodescendientes en la América española.

La exposición se articula en siete secciones temáticas: 'Santos', 'Vírgenes americanas', 'España en las Américas', 'Joyas', 'Arte en los espacios sagrados (La Capilla)', 'La vida cotidiana en el hogar (El Salón)' y 'Enseñando la fe', que analizan las distintas funciones desempeñadas por el arte en la sociedad colonial.

Además, contará con una instalación inmersiva que recreará el ambiente de una capilla mediante música y aromas para aproximar al visitante al contexto original en el que estas obras fueron contempladas.

El profesor asociado de Historia del Arte de la Escuela de Artes Meadows de la SMU y co-comisario de la muestra, Adam Jasienski, ha destacado que la pintura colonial latinoamericana constituye "una de las tradiciones artísticas más innovadoras y cautivadoras de la temprana Edad Moderna" y ha señalado que las obras muestran cómo los artistas americanos transformaron modelos europeos adaptándolos a las historias locales, los materiales disponibles y las prácticas devocionales de cada región.

Co-comisariada por Jasienski y Verónica Muñoz-Nájar, conservadora asociada de Arte de las Américas Españolas en la Fundación Thoma, la exposición viajará posteriormente al Princeton University Art Museum, donde podrá visitarse del 27 de febrero al 1 de agosto de 2027, y al Raclin Murphy Museum of Art de la Universidad de Notre Dame, entre el 24 de agosto y el 19 de diciembre de ese mismo año.

Con motivo de la muestra se editará un catálogo ilustrado bilingüe, en inglés y español, de 300 páginas, publicado por el Museo Meadows y Ediciones El Viso, que reunirá seis ensayos de especialistas en arte colonial latinoamericano junto con reproducciones de las 63 pinturas expuestas.