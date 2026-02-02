El Museo del Prado dedica por primera vez una exposición a la fotografía: "Es un puente entre el museo y la sociedad"

Imagen de la sala de la exposición 'El Prado multiplicado'. - EDUARDO NAVE / MUSEO DEL PRADO

El Museo Nacional del Prado dedica por primera vez una exposición a la fotografía, una técnica que supone "un puente entre el museo y la sociedad" y que se realiza para resaltar "la importancia que esta ha adquirido tanto en el ámbito museístico como en la sociedad contemporánea".

Así lo ha expresado el director de la pinacoteca, Miguel Falomir, en la presentación de 'El Prado multiplicado: la fotografía como memoria compartida' este lunes. La exposición se podrá visitar a partir de este lunes y hasta el próximo 5 de abril, en la sala 60 del museo.

La muestra cuenta con un total de 44 obras seleccionadas de una colección de más de 10.000 fotografías conservadas en el museo, un conjunto "en constante crecimiento" que refleja el interés creciente por el estudio de la fotografía en el museo, como ha explicado la comisaria de la muestra y personal de la Colección de Dibujos, Estampas y Fotografías, Beatriz Sánchez.

A través de copias a la albúmina, al carbón o a la gelatina, así como de formatos como las tarjetas de visita, tarjetas estereoscópicas o postales, la muestra recorre la evolución técnica y los usos de la fotografía aplicada al arte entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

Además, en las fotografías se muestran espacios del museo como la Galería Central, la sala de Murillo o la galería de escultura, y revela aspectos hoy desaparecidos, como la disposición de las obras, el mobiliario, los sistemas de calefacción que se utilizaban o la presencia ocasional de visitantes y trabajadores en unas salas que, en los inicios de la fotografía solían aparecer vacías.

FOTOGRAFIADO POR PRIMERA VEZ EN 1860

Como ha indicado la comisaria, el proceso de fotografiado de las obras del museo comenzó alrededor de 1860, cuando las limitaciones técnicas obligaban a trasladar muchas piezas al exterior para aprovechar la luz natural.

"Una vez obtenidos los negativos, los fotógrafos producían positivos en distintos formatos estandarizados que podían ser comercializados, lo que favoreció una amplia circulación de imágenes del Prado tanto entre el público general como entre especialistas y coleccionistas", han explicado desde el Prado.

Sin embargo, la primera vez que se expuso fotografía en el Prado fue en 1899, con motivo de la nueva organización de las salas que se llevó a cabo por el centenario de Velázquez", ha explicado Sánchez, quien ha añadido que por aquel entonces el Prado no contaba con fotógrafos en plantilla.

"Se les pidió a diferentes compañías fotográficas que enviasen reproducciones de obras de Velázquez que no estaban expuestas en el museo", ha expresado la comisaria. Una de ellas fue la imagen del retrato de la infanta Margarita de Velázquez, una obra que tampoco se encuentra en la pinacoteca en la actualidad y cuya fotografía da comienzo a esta exposición.

Fotógrafos y casas de referencia de la época como Juan Laurent, José Lacoste, Braun, Moreno, Anderson o Hanfstaengl fueron algunos de los encargados de fotografiar el museo y obras como 'La rendición de Breda', de Velázquez. Ya en el siglo XX, la postal permitió que las obras "pudieran salir del museo" e integrarse en colecciones personales del público, como ha matizado la comisaria.

Según Sánchez, los profesores también se beneficiaron de las fotografías del museo, ya que estas les permitieron impartir sus clases de historia del arte de manera más cómoda al contar con imágenes de ciertos detalles de las obras para su análisis y estudio.

La muestra se integra en el programa Almacén abierto, que desde 2009 se desarrolla en la sala 60 del Prado y está dedicado a la presentación de las colecciones del siglo XIX mediante proyectos expositivos de pequeño formato. Estas exposiciones permiten mostrar obras que, por razones de espacio o conservación, no forman parte del recorrido habitual del museo.