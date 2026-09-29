El Museo del Prado y la Embajada Sueca celebran el 400 aniversario de la Reina Cristina, una mujer "radicalmente libre"

La ciencia y la tecnología cobrarán un protagonismo clave mediante mesas de diálogo centradas en el liderazgo femenino y la visibilización de la mujer en el entorno STEM entre la que destaca una charla con astronautas en la que participará Sara García - EMBAJADA SUECA

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado y la Embajada de Suecia se han unido para conmemorar el 400 aniversario del nacimiento de la Reina Cristina con una agenda cultural que, entre octubre y diciembre, combinará arte, literatura, música, ciencia y tecnología para reivindicar el legado de una reina "radicalmente libre" que desafió las convenciones de su época y destacó por su interés por la cultura, el arte y la ciencia.

La programación coincidirá en el tiempo con la renovación de una sala de la colección permanente del Prado dedicada al universo escultórico de Cristina de Suecia, que reunirá algunas de las principales piezas que la reina atesoró en Roma. La iniciativa se integra, junto con otros proyectos de PradoEducación, en el programa 'El Prado en femenino', que este año dedica su atención también a Mariana de Austria e Isabel de Farnesio.

La agenda arrancará el 2 de octubre con un concierto de Ana Alcaide, que interpretará la Nyckelharpa, una viola de teclas de tradición sueca que ya estaba presente en la Suecia del siglo XVII. El programa continuará con propuestas como el taller de inteligencia artificial 'Innovar como una reina', impartido por Cristina Aranda y Ruth Falquina, de MujeresTech, dirigido a alumnos de ESO y Bachillerato para conectar creatividad, arte, cultura e inteligencia artificial.

La literatura tendrá también presencia con el escritor sueco-griego Theodor Kallifatides, que conversará el 16 de octubre con el periodista cultural Xavi Ayén sobre la figura de Cristina y cuestiones como el desarraigo, la identidad, la memoria y la búsqueda de una identidad propia. El 5 de noviembre será el turno de la autora y dibujante de cómic Liv Strömquist, que abordará bajo el título 'La libertad de no encajar' la decisión de Cristina de no someterse a las expectativas sociales y de género de su tiempo.

La ciencia y la tecnología ocuparán otro de los ejes de la programación con un diálogo entre los astronautas Sara García Alonso, Christer Fuglesang y Jessica Meir, que tendrá lugar el 20 de noviembre. Bajo el título 'Exploradores de las estrellas', los participantes reflexionarán sobre ciencia, exploración y futuro cuatro siglos después del nacimiento de una reina caracterizada por su defensa del conocimiento.

El programa incluirá distintas conferencias sobre la relación de Cristina con el arte y la escultura, así como un itinerario dedicado a su pasión por la escultura y visitas táctiles dirigidas a personas ciegas o con baja visión, que permitirán acercarse a obras originales de la colección de la reina.

La programación se cerrará el 18 de diciembre con el concierto de Santa Lucía, que contará por primera vez en España con el coro sueco Damkören SALT, en colaboración con el coro de la Orquesta Juvenil Europea de Madrid (OJEM), y acompañado por la Orquesta Sinfónica Contemporánea de España (OSCE), bajo la dirección del compositor Juan Antonio Simarro. La propuesta trasladará al Prado una de las principales tradiciones suecas vinculadas a la celebración de la luz durante el invierno nórdico.