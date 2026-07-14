El Museo del Prado publica el ensayo perdido de Roberto Longhi sobre el 'caso Berruguete'

Archivo - Entrada, puerta de Goya, del Museo del Prado, a 8 de septiembre, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La colección Bicentenario del Museo del Prado publica su quinto volumen con la edición, a cargo de Tommaso Mozzati, de un texto inédito de Roberto Longhi (1890-1970) dedicado a Pedro Berruguete, según ha informado la pinacoteca.

El ensayo, concebido tras una visita al Prado durante el viaje del historiador italiano a España en 1920, plantea por primera vez la hipótesis de una estancia del pintor castellano en la corte de Urbino y ofrece una reflexión de gran alcance sobre los intercambios artísticos entre España e Italia durante el Renacimiento.

Durante el verano de 1920, Roberto Longhi, uno de los más influyentes historiadores del arte del siglo xx, visitó España y recorrió las salas del Museo del Prado, según recuerda la institución. Fue entonces cuando planteó por primera vez una hipótesis llamada a tener una extraordinaria repercusión en la historiografía artística: la posibilidad de que Pedro Berruguete (h. 1445/50-1503), uno de los pintores más destacados de la Castilla de finales del siglo xv, hubiera pasado una larga temporada en la corte de Urbino al servicio del duque Federico da Montefeltro.

Aquella intuición dio lugar a un amplio ensayo en el que Longhi desarrolló sus argumentos y examinó las relaciones entre la pintura castellana y el Renacimiento italiano. Sin embargo, el texto nunca llegó a publicarse y permaneció inédito entre los papeles del estudioso.

Pese a ello, las ideas formuladas por Longhi no se perdieron. Sus alumnos y colegas, tanto en Italia como en España, recogieron y difundieron sus planteamientos, convirtiendo el llamado 'caso Berruguete' en uno de los debates más persistentes y estimulantes de la crítica artística contemporánea.

"Más de un siglo después de que fuera formulada, la hipótesis sigue ocupando un lugar central en las discusiones sobre la formación y la trayectoria del maestro castellano", añade.

Así, la pincacoteca señala que la publicación de este ensayo permite ahora acceder por primera vez al texto original y conocer de manera directa el razonamiento de Longhi. "El volumen revela hasta qué punto la figura de Berruguete constituyó para el historiador italiano una auténtica prueba de su capacidad como connoisseur, pero también el punto de partida para una reflexión más amplia sobre la circulación de artistas, ideas y modelos pictóricos entre las dos orillas del Mediterráneo durante el Renacimiento", indica.

Editado por el historiador del arte Tommaso Mozzati, el libro ofrece una aportación para especialistas e interesados en la historia del arte europeo. La obra se incorpora a la colección Bicentenario como su volumen número 5, ampliando el catálogo de una serie centrada en la historia de la institución, de sus colecciones y de su arquitectura, así como en sus modelos de gestión.