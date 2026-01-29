Museo Reina Sofía, Museo del Prado y Zinemaldia, mejores instituciones culturales de 2025 en España, según estudio

Archivo - Decenas de personas hacen cola para entrar al Museo Reina Sofía el Día Internacional de los Museos, a 18 de mayo de 2024, en Madrid (España). Desde ayer, 17 de mayo, y a lo largo de todo el fin de semana, Madrid celebra el Día Internacional de l - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se ha convertido en 2025 en la institución cultural mejor valorada del año pasado, seguido del Museo del Prado --que baja una posición-- y el Festival de San Sebastián que mantiene el tercer lugar, según se desprende del Observatorio de la Cultura, correspondiente al año anterior, realizado por Fundación Contemporánea.

Según el informe, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza sube una posición y consigue el cuarto lugar al superar al Museo Guggenheim. Tras ellos, continúan el ranking el Teatro Real--que mejora dos posiciones--, el CaixaForum, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona --baja dos posiciones--, la Fundación Juan March y el Festival de Málaga (ambos con la misma valoración que Matadero Madrid).

La lista, que destaca más de 500 propuestas de toda España, ha contado con la participación de 443 profesionales de la cultura, (196 mujeres y 247 hombres), de los cuales un 46,3 por ciento trabajan en una organización cultural pública, un 36,8 por ciento en una organización cultural privada y el 16,9 por ciento restante como profesionales independientes del sector, que han contestado el cuestionario durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.

La relación se completa con hasta 116 instituciones y actividades de toda España. Entre las entradas más destacadas de este año en el ranking, destacan Mondiacult (42), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (50), el MACA de Alicante (52), el Teatre Lliure de Barcelona (56) y el CGAC de Santiago de Compostela (56). Asimismo, la Fundación Contemporánea valora la progresión de Teatros del Canal que sube 38 puestos, Fundación Cerezales, que logra 38 números más, The MOP Foundation, sube 29, Tabakalera (+22) y el Museo Helga de Alvear (+18).

Sin embargo, las instituciones menos valoradas han sido la Quincena Musical de San Sebastián, el Atlàntida Film Fest (Palma), el Festival de Cine Europeo en Sevilla, el Festival Internacional del Cante de las Minas, la Benéfica de Piloña, el Madrid Design Festival y la San Diego Comic-Con Málaga con 1,8 por ciento de puntuación.

De cara a 2026, el sector cifra de media su previsión de crecimiento en un 2,88 por ciento, en línea con la inflación y más de un punto por encima de la previsión de hace un año. La previsión es mejor para los panelistas del sector privado (4,39%) que para los del sector público (1,80%) y los profesionales independientes (2,53%).

COMUNIDAD DE MADRID, CATALUÑA Y PAÍS VASCO LIDERAN LAS CCAA

El panel también valora la calidad e innovación de la oferta cultural en base a las comunidades autónomas y, en ese sentido, cuenta con el liderazgo de Madrid, Cataluña y País Vasco, seguidas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, que se mantienen en el mismo puesto que el año anterior.

En un segundo bloque figuran Galicia (supera por primera vez el 20% de los votos), Cantabria (sube dos puestos), Castilla y León (sube dos puestos), Navarra, Asturias y Baleares, votadas por más de un 10% de los panelistas. En última lugar está la región de Murcia, que baja tres puestos, y Castilla-La Mancha, que también desciende tres posiciones.

Sobre la calidad de la oferta cultural de las ciudades en 2025, ocupan los primeros puestos Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia (sube un puesto), Málaga (que baja un lugar), Sevilla, San Sebastián, Santander, Valladolid y Granada, que sube dos puestos.

INSIGNIA CULTURAL

El Observatorio de la Cultura otorga cada año Insignias Culturales a lo más destacado de cada comunidad y del conjunto de España. En esta edición, la Insignia Cultural de España ha sido para el Museo Reina Sofía.

Entre las Insignias Culturales de cada comunidad, se producen relevos respecto al año anterior en diez comunidades: Pirineos Sur en Aragón, el Museo de Bellas Artes de Asturias, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca en Baleares, Tenerife Espacio de las Artes en Canarias, el MUSAC en Castilla y León, Temporada Alta en Cataluña, el Museo Helga de Alvear en Extremadura, el CGAC en Galicia, Sierra Sonora en La Rioja y el Museo Jorge Oteiza en Navarra.

Repiten como Insignias Culturales de su comunidad el Festival de Málaga en Andalucía, Centro Botín en Cantabria, el Festival de Almagro en Castilla-La Mancha, el Museo Reina Sofía en la Comunidad de Madrid, el IVAM en la Comunidad Valenciana, el Festival de San Sebastián en el País Vasco y La Mar de Músicas en la Región de Murcia.