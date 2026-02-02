El Museo Thyssen-Bornemisza acoge una muestra especial de la obra de Rauschenberg inspirada en la serigrafía de Warhol

La comisaria y conservadora senior de Pintura Moderna del museo, Marta Ruiz del Árbol en la presentación de la muestra de 'Express. En movimiento' - EUROPA PRESS

El Museo Thyssen-Bornemisza acoge hasta el próximo 24 de mayo una muestra especial de 'Express. En movimiento', la obra de Robert Rauschenberg inspirada en la serigrafía de Warhol con documentación inédita de las imágenes impresas sobre este lienzo.

"Rauschenberg se inspira en el potencial de la serigrafía comercial desde la serie de Marilyn Monroe creada por Warhol", ha explicado la comisaria y conservadora senior de Pintura Moderna del museo, Marta Ruiz del Árbol, en un encuentro con los medios este lunes. Aunque el artista ya intentaba imprimir imágenes sobre sus pinturas, tenía limitaciones por la calidad y el tamaño de los resultados.

El montaje especial recupera el proceso para crear 'Express. En movimiento', pintura que hace parte de la exposición permanente del museo. De esta forma, la sala 48 de la pinacoteca cuenta con un vídeo documental que describe el proceso de impresión sobre el lienzo y el desarrollo de su estilo en otras obras similares como 'Barcaza'.

El vídeo es resultado de una investigación en colaboración con la Fundación Robert Rauschenberg. Como novedad, se ha rastreado el origen de las diversas imágenes de la obra. En concreto, a la izquierda está el salto de Snow Man, un caballo de sangre pura que "estaba destinado a acabar siendo carne", según ha apuntado Ruiz del Árbol, pero al que rescata el jinete, lo entrena y juntos ganan premios de salto olímpico.

En el lado opuesto del lienzo, aparece un 'desnudo' bajando la escalera publicado la revista 'Life' en 1962, acompañado justo debajo de la obra por la fotografía de Louis Mathieu Didier Guillaume en la rendición del General Lee tras la Guerra Civil en Estados Unidos en 1984.

Además de rastrear el origen de estas fotografías, la muestra también se compone de los ejemplares originales de estos documentos, con los que se puede constrastar la diferencia entre ellos y la impresión. Por ejemplo, en la imagen del centro (que pertenece a una campaña de reclutamiento para el ejército estadounidense), Rauschenberg añadió a la fotografía original a un hombre que está cayendo de una escalada.

Ruiz del Árbol ha destacado a los bailarines en la mitad superior del cuadro, recordando que para Rauschenberg "la pintura es algo estático, el artista tiene que estar parado y necesita de un lienzo y pintura, mientras que los bailarines solo necesitan su cuerpo y el movimiento para expresarse", por lo que "la danza es la expresión máxima del arte".

A su juicio, esta imagen es "la más personal" del artista porque él mismo tomó la fotografía y allí figura también su pareja sentimental durante esta época, Steve Paxton, a quien Rauschenberg acompañaba en sus giras. Al mismo tiempo, llegó a trabajar como escenógrafo, iluminador y creador de vestuario para estos bailarines. Así, en la segunda parte del vídeo documental, se explora esta etapa en la que creó la coreografía 'Pelícano', que estrena en 1963, el mismo año que hace 'Express'.

En este sentido, en la visión del artista estadounidense, "el arte es algo cambiante y en constante transformación", como ha pusto en manifiesto la comisaria, quien ha añadido que la obra de Rauschenberg es un conjunto de gestos y decisiones que pretende retratar el movimiento en escenas, desde el salto a un valla hasta la caída de escaladores.

También ha señalado que "Rauschenberg comparte con sus contemporáneos la inquietud de explorar y conectar con el mundo dentro y fuera de su taller". En medio de la saturación mediática de su tiempo por los comienzos de la prensa y la publicidad, el artista plasma ese mismo caos en el orden aleatorio de los elementos que no responden a ninguna jerarquía. De esta forma, las imágenes chocan, se superponen y se repiten, por lo que cada uno puede hacer su propia lectura.

Otro eje de la muestra especial es cuando 'Expres' ganó el Gran Premio de Pintura en la Bienal de Venecia en 1964, la primera vez que Estados Unidos se alzó en este galardón. "Fue un escándalo porque suponía el relevo definitivo de la supremacía cultural de Europa", ha señalado Ruiz del Árbol que también señala que, además, se entregó en una etapa muy temprana de la carrera del artista.

Para documentar este logro, la exposición cuenta con fotografías del transporte de la obra desde el pequeño pabellón de Estados Unidos, hasta los jardines de Viena. Así, la comisaria ha expusesto que se ve "el transporte de grandes lienzos sin cajas por el Vallecanal y luego simplemente a mano hasta su nuevo emplazamiento dentro de la exposición".

Asimismo, la muestra recoge los catálogos de las dos exposiciones, tanto el general de la Bienal como el folleto que se editó para el pabellón de Estados Unidos, de tal forma que el montaje permite no solo contemplar mejor 'Exprés', sino también sentir cómo el mundo con toda su energía y todo su desorden sigue moviéndose dentro de la obra de Rauschenberg, según ha apostillado la comisaria.