El musical de Disney 'Aladdín' llegará a España en 2023

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stage Entertainment, productora de musicales líder en el sector y responsable de éxitos como 'El Rey León de Disney', 'La Bella y la Bestia de Disney', y otros títulos como 'Anastasia', 'Tina', o 'Los Miserables', estrenará el próximo año el musical 'Aladdín'.

Más de 10 millones de espectadores han disfrutado ya de este musical en todo el mundo del que actualmente hay seis producciones en cartel (Estados Unidos, Alemania, Holanda, México y Japón) a las que se sumará, en 2023, la versión española.

'The Wall Street Journal' o 'The New York Times', entre otros medios internacionales, han aplaudido la calidad de esta producción que llegará al teatro Coliseum, en la Gran Vía madrileña, en 2023.

'Aladdín' está basado en la película homónima de Disney de 1992, que era a su vez una adaptación de los populares cuentos arábicos ancestrales, entre ellos 'Las mil y una noches'. El musical cuenta la historia del joven Aladdín, que con la ayuda de un genio todopoderoso, emprende una aventura en la que pondrá a prueba su voluntad y moral. En este recorrido encuentra el amor verdadero y descubre que el valor de cada uno es un tesoro que se encuentra dentro de cada uno.

'Aladdín' de Disney cuenta con una nueva partitura que incluye cinco populares canciones de la película estrenada en 1992 que se convirtió en un éxito de taquilla. La película ganó el Oscar a la Mejor Partitura Original, incluyendo el éxito 'A Whole New World', tema que obtuvo el Oscar a la Mejor Canción Original y que alcanzó el número 1 del Billboard.

De cara a esta producción, Stage Entertainment España busca actores, cantantes y bailarines para personajes principales, secundarios y de reparto. La inscripción para las audiciones finaliza el próximo 10 de abril de 2022.

'Aladdín' se estrenó en Broadway en el New Amsterdam Theatre con gran éxito de crítica el 20 de marzo de 2014 y rápidamente se consolidó como uno de los mayores éxitos de taquilla de los últimos años, batiendo 14 récords de espectadores en el New Amsterdam Theatre. En todo el mundo ha recibido a más de 14 millones de personas y puede verse actualmente en Broadway, en Tokio, en Países Bajos, en Ciudad de México y en Stuttgart.