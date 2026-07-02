Nace 'Creadoras del Prado', una nueva línea editorial que la pinacoteca inaugura con Cristina de Suecia

El primer volumen, de Creadoras del Prado, dedicado a Cristina de Suecia - JAVIER AYUSO - MUSEO NACIONAL DEL PRADO

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado presenta 'Creadoras del Prado', una nueva serie editorial coeditada con Sílex Ediciones que reforzará la investigación sobre el papel de las mujeres en la historia del arte y que la pinacoteca inaugura con una publicación dedicada a Cristina de Suecia.

Así, está dirigida por la catedrática de Historia del Arte y directora de 'El Prado en femenino', Noelia García Pérez, y el conservador de pintura del siglo XIX de la institución, Carlos G. Navarro.

La colección reunirá un total de quince volúmenes dedicados a figuras femeninas cuya labor resultó "fundamental" en la configuración del patrimonio del museo y se suma así a otras líneas editoriales como 'Gender and Art in the Museum. The Prado Collection', coeditada con Routledge y orientada a la proyección internacional de esta línea de investigación.

En este primer volumen se analiza el papel de la soberana Cristina de Suecia en la creación de la colección de escultura clásica del museo y su influencia en la cultura europea del Barroco.

Además, con motivo del 400 aniversario de su nacimiento, que se conmemora este año, el Museo del Prado ha preparado un programa de actividades destinado a poner en valor la figura de la reina y la trascendencia de su legado artístico.

Cada publicación abordará la trayectoria de personalidades femeninas como María de Hungría, Sofonisba Anguissola, Isabel Clara Eugenia, Clara Peeters, Artemisia Gentileschi, Cristina de Suecia, Mariana de Austria, Mariana de Neoburgo, Isabel de Farnesio, Isabel de Braganza, Rosario Weiss, Rosa Bonheur, Isabel II, Antonia de Bañuelos o María Blanchard.

Tras Cristina de Suecia, se publicarán este mismo año los dedicados a Isabel de Farnesio y Mariana de Austria, todas protagonistas de la programación expositiva del Prado.

El primer volumen está escrito por el jefe de Colección de Escultura hasta 1700 del Museo del Prado, Manuel Arias, quien analiza la figura de esta soberana.

"Conocida como la 'Minerva del norte', Cristina de Suecia convirtió el arte, el pensamiento y el coleccionismo en instrumentos de poder", explica la pinacoteca.

Su trayectoria, marcada por la abdicación del trono sueco y su conversión al catolicismo, culminó en su instalación en Roma, donde estableció en el Palacio Riario un influyente centro intelectual y artístico. Desde allí reunió un destacado conjunto de esculturas clásicas que, con el tiempo, pasó a formar parte esencial de las colecciones del Prado.