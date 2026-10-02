Nace la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible para sumar a Brasil y Portugal a la alianza panhispánica

Santiago Múñoz Machado - RAE

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Instituciones lingüísticas y culturales del ámbito hispanohablante y lusófono han firmado este viernes en La Plata (Argentina) la 'Declaración de La Plata' para constituir la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible. Esta iniciativa supone integrar formalmente a Brasil y Portugal en una alianza permanente que dará servicio a una comunidad de casi 900 millones de hablantes.

El acuerdo se ha suscrito durante la clausura de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, un foro que ha reunido a más de 1.200 participantes y 250 ponentes bajo el lema 'Diálogo iberoamericano sobre Lenguaje Claro y Accesible e Inteligencia Artificial'. Con esta firma, el proyecto articulado desde 2022 por la Real Academia Española (RAE) incorpora formalmente a la Academia Brasileira de Letras, la Academia das Ciências de Lisboa y la Rede Linguagem Simples Brasil.

Durante el discurso de clausura, el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, ha señalado que en esta Convención "ha quedado abierto un espacio de cooperación nuevo, de enorme relevancia, que todavía no han debatido en la Convención". "Pero que es inevitable que lo hagamos en la próxima: la formación de una comunidad cultural y lingüística que abarque los idiomas español y portugués", ha asegurado.

"El español y el portugués constituyen hoy dos de las grandes lenguas del mundo y, consideradas conjuntamente, forman un espacio lingüístico de extraordinaria dimensión demográfica y geográfica", ha destacado Muñoz Machado, recordando que la suma de ambas comunidades abarca más de 635 millones de hablantes potenciales de español y más de 265 millones de portugués.

El director de la RAE ha subrayado que, a diferencia de otras plataformas de cooperación bilateral o regional, ninguna institución había recuperado hasta ahora "un elemento esencial de la cultura común como es el idioma para desarrollar un intenso programa de cooperación conjunto".

"Ninguna de estas instituciones, hasta donde nos consta, ha recuperado un elemento esencial de la cultura común como es el idioma para desarrollar un intenso programa de cooperación conjunto que programe objetivos de interés en materia lingüística, tales como la mejora de los sistemas democráticos y la plena realización de las libertades ciudadanas, además de favorecer y proteger el uso correcto de la lengua", ha dicho.

Además, Muñoz Machado ha pedido insistir, muy especialmente, en la incidencia en el lenguaje claro y en la accesibilidad del empleo masivo de la Inteligencia Artificial, cuyo desarrollo parece inevitable en los próximos años.

Asimismo, el presidente de la ASALE ha anunciado que el Consejo Consultivo de la Red estudiará situar la sede de la próxima convención, prevista para la primavera de 2028, entre las ciudades de Valparaíso (Chile), Lisboa (Portugal) o Sevilla (España).

La 'Declaración de La Plata' ha sido suscrito por la Secretaría General Iberoamericana; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible; la Real Academia Española, como titular de la Secretaría de Coordinación de la Red Panhispánica; la Asociación de Academias de la Lengua Española; la Academia Argentina de Letras, como corporación nacional del país anfitrión de la III Convención; la Academia das Ciências de Lisboa; la Academia Brasileira de Letras, y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como presidenta del Consejo Asesor de la Red Panhispánica y anfitriona de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.