La obra 'Bautismo de Cristo' de Goya, vendida por 3 millones de euros

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La pintura religiosa 'Bautismo de Cristo' (1774) de Francisco de Goya ha sido subastada en Madrid en Abalarte Subastas por un precio de 3 millones de euros, según ha informado la propia casa.

La obra corresponde a la subasta número 44: Subasta de Verano de 2022 y tenía un precio de salida de 2,5 millones de euros. El cuadro, de acuerdo con Abalarte Subastas, es un óleo sobre lienzo, con unas medidas de 45x39 centímetros y que se conserva en su bastidor original.

Asimismo, la obra no ha sido reentelada y se mantiene en su marco original dorado. El cuadro perteneció inicialmente a Juan Martín de Goicoechea, amigo del pintor. Destaca por su tratamiento del desnudo donde se ve todavía la influencia de la pintura italiana de una manera escultórica muy particular.

La pintura fue declarada inexportable (octubre 2019) por ser "una obra unánimemente considerada de Goya, de gran calidad técnica y expresiva y encontrarse en un excelente estado de conservación".

'Bautismo de Cristo' ha formado parte de algunas exposiciones, como en la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca'Pesaro en Venecia (1989); en la exposición 'Goya. El Capricho y la Invención. Cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas', Museo Nacional del Prado, Madrid, 1993. También en la Royal Academy of Arts (Londres, del 18 de marzo al 12 de junio de 1994) y en The Art Institute of Chicago (Chicago, del 16 de julio al 16 de octubre de 1994).

Por último, ha formado parte de 'Realidad e imagen. Goya 1746-1828', Museo de Zaragoza, Zaragoza, 1996; y también 'Goya e Italia', Museo de Zaragoza, Zaragoza, 2008; y 'Goya y Zaragoza (1746-1775). Sus raíces aragonesas", Museo Goya. Colección Ibercaja, Zaragoza, 2015.