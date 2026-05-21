La obra 'Niña con globo', de Banksy, vendida por 17,9 millones de dólares en Nueva York

Archivo - 23 December 2022, Ukraine, Borodianka: Banksy graffiti can be seen on a destroyed wall. Destruction is still visible after many months of the Russian occupation of the city. Photo: Celestino Arce Lavin/ZUMA Press Wire/dpa - Celestino Arce Lavin/ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Niña con globo en un paisaje encontrado', del artista británico Banksy, se ha vendido por cerca de 17,9 millones de dólares (unos 16,6 millones de euros) en una subasta en Nueva Yor, organizada por Fair Warning, según informa 'Graffiti Street'. Esta venta se sitúa entre los tres precios más altos alcanzados por el artista en subasta.

En concreto, la pieza alcanzó un precio final de 17,94 millones de dólares, incluidas las comisiones, tras una puja que se prolongó durante toda la noche y que concluyó con la adquisición de la obra por parte de un comprador estadounidense anónimo.

Este resultado refuerza la posición de Banksy como una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo y consolida el interés del mercado por sus obras, que continúan alcanzando cifras millonarias en las principales casas de subastas internacionales.

La pintura, realizada en 2012, pertenece a la serie 'Crude oils' de Banksy, quien utilizó cuadros encontrados en tiendas de segunda mano para pintar sus imágenes. Según el medio citado, la obra alcanzó su estimación máxima tras una intensa disputa telefónica entre varios coleccionistas.

Con este resultado, 'Niña y globo sobre paisaje encontrado' entra en el grupo de las obras más valiosas de Banksy vendidas en subasta y modifica el ranking de sus piezas mejor cotizadas, desplazando a 'Girasoles de una gasolinera', que se vendió en 2021 en Christie's Nueva York por 14,5 millones de dólares.