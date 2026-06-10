Oficina de Difusión de Danza lanza 'Ancho', programa de residencias de mentoría a la distribución e internacionalización

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MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo dependiente del Ministerio de Cultura, ha convocado la primera edición del programa 'Ancho', organizado por la Oficina de Difusión de la Danza (ODD) en colaboración con La Caldera.

Este programa ofrecerá residencias de mentorías y acompañamiento en distribución e internacionalización y está dirigido a profesionales de la distribución, la gestión cultural y otros perfiles de acompañamiento, vinculados a la internacionalización de la danza contemporánea creada en España.

La residencia se desarrollará entre los días 17 y 21 de agosto de 2026 en O Espaço do Tempo, Montemor-o-Novo, (Portugal). Se seleccionará un máximo de siete participantes, que recibirán una asignación económica de 2.650 euros, impuestos incluidos.

'Ancho' nace como un espacio de trabajo y acompañamiento profesional para personas que desean pensar la internacionalización de la danza desde una perspectiva realista y sostenible.

"La residencia no se plantea únicamente como un lugar para compartir herramientas, contactos o programas de apoyo, sino como espacio de trabajo y reflexión en el que cada participante pueda reconocer mejor su punto de partida, afinar su mirada estratégica, identificar interlocutores útiles y dibujar una posible línea de desarrollo profesional a medio plazo", señala el INAEM.

El programa incluirá sesiones de análisis, encuentros con profesionales expertos/as y espacios de interlocución con perfiles vinculados a la gestión, programación, distribución, residencias, plataformas internacionales y estructuras de acompañamiento artístico.

La propuesta busca poner en relación distintas capas del ecosistema internacional de la danza, ampliando la idea de un modelo de éxito y favoreciendo una conversación sobre qué significa hoy internacionalizarse sin desconectarse del contexto propio.

El programa contará con el comisariado y mentoría de agentes altamente especializados y con la colaboración de otros perfiles mentores expertos en internacionalización de las artes escénicas Trayectoria previa La selección de los participantes se realizará en un procedimiento que seguirá los principios de publicidad, transparencia, igualdad y concurrencia. Las personas interesadas pueden presentar sus propuestas desde hoy hasta el 24 de junio.

Los participantes en el proceso de selección deberán poder acreditar la residencia fiscal y legal en España y contar con NIF español, ser mayores de edad en la fecha de inicio de la residencia y desarrollar una actividad profesional vinculada a la distribución, gestión cultural, acompañamiento profesional o internacionalización de la danza hecha en España.

Otro requisito es que deberán encontrarse en una fase intermedia de sus carreras, en la que cuenten ya con trayectoria, colaboraciones o experiencias profesionales vinculadas a la danza, pero se encuentren en proceso de consolidar una estrategia internacional propia.