Pablo Heras-Casado, primer español en dirigir la Tetralogía de 'El anillo del nibelungo' de Wagner en la Ópera de París

Archivo - El maestro Pablo Heras-Casado - FIS - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta granadino Pablo Heras-Casado se convertirá en el primer español en dirigir la Tetralogía completa de 'El anillo del nibelungo', de Richard Wagner, en la Ópera de París, donde se pondrá al frente de dos ciclos íntegros de la obra entre el 6 y el 22 de noviembre.

El maestro asumirá la dirección musical de una nueva producción escénica del director español Calixto Bieito, en el marco del 'RING Festival 2026', con el que la institución francesa sitúa la obra cumbre de Wagner en el centro de su programación durante más de dos semanas. Las ocho representaciones tendrán lugar en la Ópera de la Bastilla.

"Es un orgullo y una enorme responsabilidad convertirme en el primer director español que dirige la Tetralogía completa en la Ópera de París", ha afirmado Heras-Casado, quien afronta el proyecto con "muchísima ilusión, humildad y respeto" por una obra que, según ha destacado, representa "un universo artístico extraordinario".

Cada ciclo recorrerá las cuatro jornadas que componen 'El anillo del nibelungo': 'Das Rheingold' ('El oro del Rin'), 'Die Walküre' ('La valquiria'), 'Siegfried' y 'Götterdämmerung' ('El ocaso de los dioses'). El primero comenzará el 6 de noviembre con 'El oro del Rin' y concluirá el día 13 con 'El ocaso de los dioses'. El segundo arrancará el 15 de noviembre y finalizará el día 22.

Este nuevo compromiso llega después de los dos ciclos de 'El anillo del nibelungo' que Heras-Casado ha dirigido recientemente en la Ópera de Viena y de su regreso este verano al Festival de Bayreuth, donde ha dirigido 'Parsifal' por cuarto año consecutivo. Junto a la orquesta del festival alemán, el granadino ha realizado además su primera gira por España.

La temporada 2026-2027 continuará vinculada al universo wagneriano, con su debut al frente de 'Parsifal' en la Ópera de Múnich el próximo marzo y su regreso a Viena en junio para dirigir 'El holandés errante'. En 2028 está previsto que se ponga al frente de una nueva producción de 'El anillo del nibelungo' en el Festival de Bayreuth.

El doble ciclo parisino coincide con el 150 aniversario de la primera representación integral de la Tetralogía, que tuvo lugar en agosto de 1876 durante el primer Festival de Bayreuth. La programación especial de la Ópera de París incluirá también una exposición dedicada a la obra, encuentros con especialistas y miembros de los equipos artísticos, conferencias y actividades divulgativas sobre sus dimensiones musicales, teatrales y filosóficas.