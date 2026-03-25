El Palacio de Gaviria (Madrid) reabre sus puertas con esculturas de Dalí, una faceta "extraordinaria y desconocida"

Pieza escultórica de Dali titulada 'San Juan Bautista'. - FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Gaviria de Madrid ha reabierto este miércoles sus puertas para acoger la exposición 'Dalí infinito', dedicada a la producción escultórica del artista creada a partir de 1973 y que muestra su faceta "menos conocida" con un conjunto de 14 esculturas cargadas de referencias culturales.

"Esta exposición es el resultado de un esfuerzo colectivo por mostrar una faceta extraordinaria de Dalí en un espacio patrimonial que haría las delicias del autor. Invitamos al público a mirar más allá del evidente universo de Dalí y adentrarse en un mundo donde la imaginación, la tradición y la provocación conviven", ha señalado en rueda de prensa la comisaria de la exposición Rosa Perales.

La muestra permanecerá de forma permanente en el Palacio de Gaviria tras llegar a un acuerdo con la Fundación Gala-Salvador Dalí para su "revisión", según ha comentado el director del proyecto Jesús Rodríguez.

La comisaria ha destacado que Salvador Dalí fue uno de los artistas más influyentes y singulares del siglo XX, reconocido por "su virtuosismo técnico, su imaginación desbordante y una personalidad marcada por la cientificidad". Según ha subrayado, su método paranoico-crítico le permitió estimular asociaciones irracionales para generar imágenes "sorprendentes y profundamente innovadoras".

La muestra, que recorre obras realizadas entre los años treinta y ochenta, pone especial énfasis en el período comprendido entre 1973 y 1980, cuando Dalí desarrolló una etapa "especialmente fértil en el ámbito de la escultura", consolidando un lenguaje tridimensional acorde a su universo surrealista y sus investigaciones sobre la percepción, la mitología y la iconografía.

En esta etapa, ha apuntado Perales, el artista afianza la escultura como un corpus autónomo dentro de su producción total, reinterpretando temas recurrentes de su pintura, como las figuras femeninas o los mitos clásicos.

"Dalí desarrolla una línea conceptual marcada por la ciencia moderna, especialmente por la física cuántica y la teoría atómica, simbolizadas por la mística, la espiritualidad y la tradición clásica y ejecutadas en las obras mediante vaciados y estructuras desmaterializadas", ha manifestado.

La comisaria ha explicado que el recorrido de la exposición culmina con obras de inspiración religiosa, en las que Dalí fusiona la fe católica con la ciencia moderna. En piezas como San Juan Bautista o los dibujos de Adán y Eva, el artista propone "una teología científica" donde lo sagrado y lo humano conviven, explorando su obsesión con la inmortalidad y la transcendencia.

SU MUJER GALA, SU GRAN MUSA

En el espacio expositivo se encuentran las esculturas a tamaño excepcional autorizado por el artista: 'Elefante cósmico', 'Mujer desnuda subiendo escalera', 'Cabeza de caballo riendo', 'Cristo de San Juan de la Cruz', 'Ama de Llaves' o 'Alma del Quijote', entre otras. "Una simbiosis de fantasía, sueños y deseos de Salvador Dalí", ha sentenciado Perales.

La muestra se completa con un conjunto de dibujos originales que permiten recorrer los múltiples territorios estéticos y temáticos que acompañaron a Dalí a lo largo de su vida. Entre ellos se encuentran dibujos dedicados al Ampurdán y al Mediterráneo, que formaban parte para la edición del libro de Josep Pla.

La presencia de Gala, musa y compañera inseparable, también ocupa un lugar relevante en la exposición a través de una serie de dibujos que reflejan la devoción, la mitificación y la centralidad que tuvo en el universo daliniano. Su figura aparece como eje poético y afectivo, representada con una sensibilidad que combina lo real con lo visionario.

El recorrido se completa con la célebre serie gráfica dedicada a 'La Divina Comedia' de Dante, realizada entre 1959 y 1960. En ella, Dalí ofrece una lectura profundamente personal del texto dantesco, reinterpretando el viaje de la Commedia con un repertorio visual que oscila entre lo místico, lo fantástico y lo inquietante. Cada estampa demuestra la capacidad del pintor para conectar la tradición literaria universal con su lenguaje iconográfico inconfundible.

REAPERTURA DEL PALACIO DE GAVIRIA

La reapertura del Palacio de Gaviria ha ido acompañada de una "revisión completa" de la parte arquitectónica del edificio, según ha explicado Jesús Rodríguez, director del proyecto, quien ha subrayado que el objetivo principal ha sido conservar y recuperar el "esplendor" original de este inmueble.

Rodríguez ha señalado que los trabajos de restauración continúan aún hoy sobre distintos elementos decorativos y estructurales. Rodríguez ha lamentado el uso "incorrecto" de este edificio en los últimos años como discoteca y ha insistido en la importancia de restituir su carácter histórico y representativo en el centro de Madrid.

"La recuperación está siendo muy lento, pero tenemos un gran empeño para que el fin de este edificio sea de uso cultural, alineado con su valor histórico y artístico", ha subrayado.