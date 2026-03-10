El Palacio Real de Madrid afronta la fase final de la renovación de la cubierta para mejorar su conservación

Patrimonio Nacional invierte más de 7,5 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para renovar 4.600 m de cubierta del Palacio Real de Madrid. - PATRIMONIO NACIONAL

Patrimonio Nacional afronta el último tramo de las obras de renovación de la cubierta del Palacio Real de Madrid, un proyecto que permitirá reducir en un 38 por ciento el consumo de energía primaria no renovable y que cuenta con una inversión de 7.527.935 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La actuación se concentra en una superficie aproximada de 4.600 m2, lo que representa cerca de una cuarta parte del total de la cobertura del Palacio, incluidas las áreas correspondientes al Ala de San Gil. Las obras comenzaron en marzo de 2025 y, tras superar las fases más sensibles condicionadas por factores meteorológicos, mantienen como fecha prevista de finalización el final del primer semestre de 2026.

El proyecto contempla una intervención global orientada a mejorar la eficiencia energética, reforzar la conservación y modernizar la configuración técnica de esta zona del edificio. En las áreas renovadas de la quinta planta, la calificación energética pasará de letra D a letra B, una mejora que se obtiene gracias a un mayor aislamiento, más estanqueidad y un rendimiento energético notablemente superior.

El alcance de la actuación incluye la renovación de elementos de la cuarta, quinta y sexta planta del Palacio, con el objetivo de mejorar su habitabilidad, su comportamiento térmico y su eficiencia energética. La intervención incorpora un nuevo sistema de aislamiento térmico, la mejora de la envolvente interior, la sustitución de carpinterías y la modernización de las instalaciones de climatización e iluminación.

Los trabajos en la cubierta implican la sustitución completa de la cobertura mediante planchas de plomo elaboradas conforme a técnicas tradicionales, garantizando la compatibilidad de los materiales con la arquitectura original y su adecuada conservación.

Además, la intervención respeta íntegramente las pendientes existentes de los faldones de cubierta, manteniendo su configuración y geometrías originales para preservar la volumetría y la imagen histórica del conjunto. Asimismo, el proyecto incorpora actuaciones orientadas a conservar elementos históricos del inmueble, entre ellos las chimeneas de granito y los lucernarios.

FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

Los trabajos en la cubierta del Palacio Real forman parte de un conjunto de intervenciones en este espacio histórico financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una inversión global de 18.696.927 euros.

Entre estas actuaciones se encuentra la reforma del Centro de Recepción de Visitantes y de la Real Botica, con un importe de 5.295.919 euros; la modernización de la iluminación e instalación de tecnología LED, con 2.622.699 euros; la rehabilitación de la Real Armería, por 1.060.683 euros; y la restauración del túnel de Villanueva, con 415.962 euros.

A estas inversiones se suman también otras actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética del Palacio Real de Madrid: la climatización de la planta principal, con un importe de 658.986 euros; la rehabilitación de los Salones Génova de exposiciones temporales, por 637.957 euros; la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, por 264.360 euros; y la mejora de la climatización del Centro de Recepción de Visitantes, con 212.413 euros.