Patrimonio Nacional incorpora el retrato 'Felipe V, rey de España' de Jean Ranc a la Galería de las Colecciones Reales

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional ha incorporado a la Galería de las Colecciones Reales el retrato 'Felipe V, rey de España' de Jean Ranc. La obra ha sido destinada a Patrimonio por parte del Ministerio de Cultura, que la ha adquirido por 25.000 euros mediante una oferta de venta directa.

Así lo ha informado Patrimonio Nacional en un comunicado en el que también confirman que la obra se expondrá en los próximos meses en la Galería.

El cuadro, pintado en 1722, se trata de un óleo sobre lienzo que representa al primer Borbón de España señalando con la mano izquierda y con el bastón de mando en la derecha.

El rey viste casaca de terciopelo azul decorada con bordados en hilo de plata, con faja roja de general y una coraza sobrepuesta. Aparece retratado con peluca larga blanca, tiene colocada en el torso la banda azul de la orden francesa del Saint-Esprit y lleva el collar del Toisón de Oro.

Jean Ranc fue primero discípulo y después colaborador del pintor de retratos más importante de la corte de Luis XIV de Francia, Hyacinthe Rigaud. Cuando Felipe V solicitó un pintor que siguiese el estilo de retrato a la moda francesa, fue el enviado. Como explica Patrimonio, este cuadro fue el primero que pintó. Existe otra versión similar de la obra del mismo autor, realizada en 1723, que pertenece a la colección del Museo Nacional del Prado.