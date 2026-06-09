Pedro Almodóvar publicará el 29 de octubre su primera novela, 'El hombre que solo escribía en los aviones'

Portada del libro de Pedro Almodóvar. - RESERVOIR BOOKS

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Pedro Almodóvar dará un nuevo paso en su trayectoria literaria con la publicación de su primera novela, 'El hombre que solo escribía en los aviones', que llegará a las librerías el próximo 29 de octubre de la mano de Reservoir Books, tal y como ha anunciado este martes la editorial.

Tras debutar en la narrativa breve con 'El último sueño', volumen de relatos publicado en 2023, el director manchego se adentra ahora en el territorio de la novela con una obra que la editorial presenta como uno de los acontecimientos editoriales más destacados del año.

"Celebramos esta noticia como un hito más en su carrera literaria", ha señalado Reservoir Books. 'El hombre que solo escribía en los aviones' sigue la historia de Flavio Guijarro, un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a reinventarse. Aunque ha acumulado numerosas aficiones, pocas han llegado a convertirse en una profesión estable. La interpretación es la que más ha cultivado, con mayor o menor fortuna, hasta que durante un viaje de promoción descubre, a diez mil metros de altura, una vocación inesperada: la escritura.

A partir de ese momento, el protagonista se entrega por completo a la creación literaria, enfrentándose a bloqueos creativos y persiguiendo una obra que parece escapársele cada vez que se aproxima al final. En su búsqueda de inspiración recorrerá escenarios insospechados y descubrirá, además, un talento inesperado como coach de actores.

La novela también incorpora una historia de amor que marcará esta nueva etapa vital de Flavio, vinculada al actor más exitoso del momento, en una trama que explora las fronteras entre la creación artística, la identidad y los afectos.

Según destaca Reservoir Books, la obra propone una narración "sinuosa" que se adentra "con cierto frenesí" en una selva de experiencias, lecturas, historias imaginadas e ideas prestadas. El resultado es, según la editorial, una novela "sorprendente, libresca y muy apasionada", concebida como un homenaje al arte de contar historias y una exploración de territorios poco transitados dentro de la ficción contemporánea.