El pleno de la RAE proclama esta tarde la candidatura de Sergio Ramírez para ocupar la silla que dejó Mario Vargas Llosa

Archivo - El premiado nicaragüense Sergio Ramírez, por ‘El caballo dorado’, en la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, en el Gran Teatro, a 25 de octubre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). Impulsada por la Cátedra Vargas Llosa desde 2014, la Bi - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Real Academia Española (RAE) aprobará esta tarde la proclamación de la candidatura del autor nicaragüense Sergio Ramírez, que podría ocupar la silla L de la RAE, según han confirmado fuentes de la institución a Europa Press.

Este asiento estaba vacante desde el fallecimiento del escritor hispanoperuano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el pasado abril de 2025. Así, en el pleno que se celebrará este jueves se aprobará la proclamación de la candidatura o candidaturas que haya, tal y como han explicado dichas fuentes.

Posteriormente, en otro pleno extraordinario que tendrá lugar el día 14 de mayo en el Ayuntamiento de San Marcelo (León), se leerán los elogios y méritos de Ramírez. El jueves 21 de mayo se procederá a la votación.