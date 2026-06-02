El Prado propone un recorrido musical por Italia, Aviñón y la Corona de Aragón en la visita de 'A la manera de Italia'

Museo Nacional del Prado - NAVE SILVESTRE, EDUARDO

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado ha propuesto un recorrido musical por Italia, Aviñón y la Corona de Aragón durante la visita de la nueva exposición 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)'.

Así, la pinacoteca acogerá el próximo 5 de junio el concierto 'Ars et artifices, ecos y trayectorias de creación en el Mediterráneo gótico', concebido específicamente para este contexto por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU).

"Para escuchar las músicas que resonaron en los templos y cortes donde se gestó el gótico Mediterráneo", explica en un comunicado el museo.

La interpretación corre a cargo de la musicóloga Cristina Alís Raurich y el Ensemble Merveill, expertos en reconstrucción sonora medieval, y tendrá lugar en el Auditorio del Prado.

Los instrumentos utilizados junto a las voces -organetto, clavicimbalum, fídula, laúd, guiterna y percusiones- permiten percibir los timbres y texturas originales de los siglos XIV y XV.

"Su sonido recrea los entornos acústicos de templos y cortes, revelando la riqueza polifónica y los detalles ornamentales que definían la música del periodo. A través de estas sonoridades, el público puede adentrarse en los paisajes sonoros que acompañaban la vida cotidiana, la devoción y las celebraciones de la época", añade la pinacoteca.

El programa incluye obras de Francesco degli Organi, Nicolò da Perugia, Johannes Ciconia, Giovanni da Firenze, Bartolino da Padova, Zacara da Teramo, Trebor y Johannes Tapissier, mostrando cómo los estilos y técnicas circulaban entre regiones del Mediterráneo.

Este concierto forma parte de la programación musical vinculada a las exposiciones temporales que el Museo del Prado realiza en colaboración con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales y que tiene la voluntad de ofrecer al público algunos de los tesoros del patrimonio musical hispano. Desde 2018 se han celebrado veinte conciertos diseñados exprofeso para cada una de las exposiciones temporales.