El Prado y el Rijksmuseum de Ámsterdam acuerdan un programa de becas para investigar sobre la mujer y el arte

La infanta Isabel Clara Eugenia de Pedro Pablo Rubens y Jan Brueghel El Viejo. - MUSEO DEL PRADO

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado y el Rijksmuseum de Ámsterdam han iniciado una colaboración histórica en torno a las mujeres en el arte y la historia. Esta colaboración se basa en el compromiso de ambas instituciones de aumentar de forma permanente la representación de las mujeres en sus colecciones.

Al unir sus fuerzas, los museos contribuirán, a través de nuevas investigaciones, a una comprensión más rica e inclusiva de la historia compartida entre los Países Bajos y España. Para ello desarrollarán un programa internacional de becas destinado a investigadores postdoctorales.

La colaboración entre dos de las instituciones museísticas más importantes de Europa, el Museo Nacional del Prado y el Rijksmuseum, se articulará en torno a distintas líneas de colaboración, entre ellas la organización de encuentros de expertos, un programa de becas y el desarrollo y apoyo a proyectos expositivos. En este marco, ambas instituciones compartirán conocimientos, experiencia y recursos vinculados a sus respectivas colecciones, favoreciendo el intercambio científico y la colaboración en iniciativas expositivas de interés común.

El programa de becas, que comenzará en septiembre de 2027, se centrará en la investigación sobre el papel, el liderazgo y la representación de las mujeres en el Imperio de los Habsburgo, con especial atención a los vínculos entre los contextos neerlandés y español. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de desarrollar una amplia investigación en las colecciones del Museo Nacional del Prado y del Rijksmuseum, así como de contribuir a los proyectos expositivos desarrollados en el marco de esta colaboración.

La persona beneficiaria de la beca --cuyo proceso de selección comenzará en octubre de 2026--, tendrá la oportunidad de realizar una investigación en las colecciones del Museo Nacional del Prado y del Rijksmuseum, y podrá contribuir igualmente a una exposición que el centro holandés prepara para 2029.

EL PRADO EN FEMENINO

Nacido como proyecto de investigación, 'El Prado en femenino' es transversal de la pinacoteca madrileña que visibiliza a las mujeres como artistas, promotoras y protagonistas de sus colecciones. Sus nueve ámbitos abarcan investigación, documentación, exposiciones, publicaciones, audiovisuales, educación, desarrollo digital, comunicación y colaboración internacional.

Exposiciones e itinerarios han recuperado el legado de Clara Peeters, Sofonisba Anguissola, Isabel Clara Eugenia, Cristina de Suecia e Isabel de Farnesio. Una serie documental y tres colecciones de libros amplían esas historias; simposios y conferencias impulsan su estudio. Recursos digitales, conciertos, cursos para profesores y conversaciones con el público acercan los resultados a distintos públicos. Este otoño, el Prado inaugurará una exposición dedicada a Mariana de Austria.

Por su parte, un equipo interdisciplinario trabaja desde 2021 para aumentar la visibilidad de las mujeres en el Rijksmuseum. Los resultados incluyen el ciclo de simposios Mujeres en el museo y exposiciones como Punto de vista: una perspectiva de género sobre la colección. Además, el museo ha adquirido obras de Gesina ter Borch, Maria van Oosterwijck, Marlow Moss y otras mujeres artistas. Desde el inicio del proyecto, se han estudiado más de 450 objetos.

En los próximos años, la investigación en curso y las actividades públicas se complementarán con un enfoque en la colaboración y el intercambio de conocimientos, entre otros con el Museo Nacional del Prado.