Los Premios Fugaz del cortometraje español celebrarán su 10ª edición el 22 de junio en Madrid

Cartel de los Premios Fugaz, que estrenan una nueva una nueva identidad visual conmemorativa, cuyo primer elemento es el cartel oficial. - PREMIOS FUGAZ

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Fugaz, que galardonan al cortometraje español, celebrarán su 10ª edición el 22 de junio en la Sala 25 de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid, con un aforo para 1.000 asistentes.

La gala reunirá a profesionales del sector para reconocer los mejores trabajos del último año y abrirá una edición especial que conmemora una década de trayectoria del certamen, con más de 600 cortometrajes inscritos y una comisión formada por más de 1.800 profesionales.

En línea con la anterior edición de los premios, el palmarés reconocerá el trabajo del cortometraje español en un total de 21 categorías. Además, con motivo de este décimo aniversario, los Fugaz estrenan una nueva una nueva identidad visual conmemorativa, cuyo primer elemento es el cartel oficial.

"Diez años después, los Fugaz siguen persiguiendo el mismo objetivo, que el cortometraje ocupe un lugar estable y reconocido dentro del audiovisual. Esta edición es, sobre todo, una celebración del talento y del oficio, y también una forma de agradecer a quienes escriben, ruedan, montan y levantan historias con una intensidad que solo permite el corto", ha señalado el co-director de CortoEspaña, entidad organizadora de los premios, Samuel Rodríguez.

Incorporadas en la última edición, las categorías 'Mejor Cortometraje Hispanoamericano' y 'Mejor Cortometraje de Escuela' ampliaron el alcance del palmarés en dos direcciones complementarias. La primera se decide en colaboración con más de 20 festivales latinoamericanos, con la intención de estrechar vínculos culturales y creativos entre España y América Latina, y con presencia de cinematografías de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

La segunda nace para dar visibilidad y apoyo a las producciones de nuevos talentos, con una selección de ocho trabajos realizados por estudiantes de algunos de los principales centros formativos de cine del país, reforzando así el puente entre la enseñanza y el circuito profesional.

La 'shortlist' se dará a conocer a lo largo de abril, como primer gran corte oficial que marca el inicio de la recta final, mientras que las nominaciones se anunciarán en mayo en un acto de presentación cuya sede se comunicará próximamente.

Además, la décima edición volverá a contar con una red de 77 festivales colaboradores, integrada por 53 festivales amigos y 24 festivales calificadores. En el caso de los festivales calificadores, el cortometraje ganador en sus certámenes obtiene acceso directo a la 'shortlist', reforzando el vínculo de los Fugaz con el circuito de exhibición y con el recorrido real que las obras construyen a lo largo del año.