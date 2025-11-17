Promotores de la ILP contra la Tauromaquia piden ante el Congreso a los partidos volver a presentar la iniciativa

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi cultura' y la Red Internacional Antitauromaquia han realizado una protesta frente al Congreso de los Diputados para denunciar la abstención final del PSOE en la votación de la ILP para la abolición de la tauromaquia. Por este motivo, han pedido a los partidos políticos que "registren el mismo texto que el de la ILP, en forma de proposición de ley, que es lo que pueden presentar" a la hora de reclamar que se habiliten los mecanismos necesarios para que la citada ILP sea debatida en el Parlamento.

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios durante la protesta la portavoz de la Comisión Promotora de la ILP, Aïda Gascón, en un acto que ha contado con el apoyo de representantes de movimientos antitaurinos de Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Portugal, España, Francia, Reino Unido y Países Bajos, así como activistas, que portaban banderas de estos países y carteles con imágenes de toros y caballos, acompañdos de una pancarta con el lema 'Ante la violencia de la tauromaquia nadie puede ser neutral'.

Como ha destacado Gascón, esta protesta escenifica "un apoyo internacional". En este sentido, ha recordado que "este fin de semana ha sido la cumbre internacional de la antitauromaquia", que ha reunido a todos los países "afectados por estas horribles tradiciones, como son Colombia, México, Perú, Venezuela, Ecuador, Portugal, Francia y España".

"Hemos aprovechado esta cumbre para venir aquí a escenificar este apoyo internacional, esta presión que queremos ejercer al PSOE, que es el único partido que no se está posicionando, que está manteniéndose neutral en este debate para derogar la ley de patrimonio cultural de la tauromaquia. Y debido a su neutralidad se está obstaculizando este debate democrático que impidió en la pasada, el pasado mes de octubre, la toma en consideración en el Congreso de los Diputados", ha precisado Gascón.

La concentración de este lunes --a la que han asistido cerca de medio centenar de personas-- también ha contado con el apoyo de diputados de Podemos, Sumar, Verdes Equo y Más Madrid. El pasado mes de octubre, la votación de toma en consideración de la ILP para la abolición de la tauromaquia contó con 169 votos en contra, 57 a favor y 118 abstenciones lo que bloqueó el debate parlamentario de la propuesta, que había sido avalada por 725.000 firmas ciudadanas.

"Hoy estamos aquí para volver a dar respaldo a nuestra oposición frontal a la tauromaquia, una forma de tortura con la que tenemos que terminar en España. Hoy tomamos el relevo de ese esfuerzo de centenares de miles de personas que firmaron para eliminar esa protección cultural a la tauromaquia y los grupos parlamentarios comprometidos con esta causa. Tomamos el relevo y lo llevaremos al Congreso", ha declarado a los medios la diputada de Podemos, Ione Belarra.

Por su parte, el diputado de Sumar, Txema Guijarro, ha señalado que van a promover "una iniciativa, para que las iniciativas populares se tomen en consideración y no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el otro dia, de forma que una ILP es parada por el capricho de una serie de diputados haciendo sus cálculos estúpidos". "Si una ILP tiene las firmas, el Congreso debería tener la obligación de tramitar esa ley", ha añadido.

"Desde Más Madrid vamos a seguir apoyando a la comisión promotora de la ILP 'No es mi cultura' porque no podemos tolerar que 700.000 firmas se vayan a la basura; 700.000 personas han firmado para apoyar que la tauromaquia no sea patrimonio cultural y no podemos consentir que no se debata en esta sede parlamentaria", ha asegurado al respecto la diputada de Más Madrid, Marisa Escalante, que ha avanzado que trabajarán para que la tauromaquia "deje de financiarse con dinero público y deje de celebrarse como una fiesta cultural, que no lo es".

Asimismo, la diputada de Verdes Equo, Mar González, ha lamentado que "la voluntad de 725.000 firmas de españoles y españolas ha sido ignorada". "También queremos denunciar la hipocresía del PSOE, que estuvo vacilando e ignorando la voluntad de una mayoría social, por eso vamos a continuar con toda la fuerza y la energía, porque en el siglo XXI la tortura no es cultura", ha denunciado.