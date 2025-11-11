Los promotores de la ILP de tauromaquia se manifiestan el lunes en Madrid por la "traición" del PSOE al bloquearla

Archivo - Los firmantes de la ILP 'No es mi cultura', que propone la derogación de la tauromaquia como patrimonio cultural, se concentran frente al Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No Es Mi Cultura' y la Red Internacional Antitauromaquia han convocado una manifestación el próximo lunes 17 de noviembre a las 11:30 horas frente al Congreso de los Diputados en Madrid para denunciar la abstención final del PSOE en la votación de la ILP para la abolición de la tauromaquia. Esta decisión, con 169 votos en contra, 57 a favor y 118 abstenciones, bloqueó el debate parlamentario de la propuesta, un acto que la promotora ha tachado de "traición" por parte del partido.

Según la organización, la protesta se realiza para exigir al PSOE que rectifique su "grave error" y para reclamar que se habiliten los mecanismos necesarios para que la ILP sea debatida en el Parlamento. "La voluntad de la mayoría no puede quedar secuestrada por cálculos partidistas internos", han aseverado.

"Este giro del PSOE, que inicialmente había defendido la tramitación por provenir desde la ciudadanía en un acto esencialmente democrático, supuso un alineamiento fáctico con el PP, VOX y UPN", han asegurado desde la comisión en la convocatoria de la protesta, donde también han enfatizado que el partido socialista priorizó "no mostrar un partido fracturado ante las próximas citas electorales de Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León, en lugar de ser coherentes con el espíritu democrático que dicen defender".

Por su parte, la portavoz de la Red Internacional Antitauromaquia ha criticado que "con su decisión, el PSOE ha elegido proteger una industria moribunda en lugar de liderar el cambio hacia una cultura compasiva, como ya está ocurriendo a nivel internacional", al tiempo que ha lamentado que se trata de "una posición anacrónica que deja a España a la cola de Europa".

"Mientras países como Colombia ha puesto fin a las corridas de toros en su territorio y México la prohíbe en estados clave y la lleva a la Corte Suprema para declararla ilegal, y mientras naciones como Ecuador y Portugal protegen a los menores de su violencia, el Estado español prefiere financiarla con dinero público", ha enfatizado la organización en el comunicado.

La ILP 'No es mi cultura' nació con el objetivo de derogar la Ley 18/2013, que declara la tauromaquia patrimonio cultural, "un estatus que impide a las comunidades autónomas y municipios avanzar hacia modelos culturales más acordes con los valores actuales de la sociedad", como afirma la comisión promotora.