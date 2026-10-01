Reabren los museos del Monasterio de El Escorial tras 10 años cerrados y con entrada gratuita hasta fin de año

Museos de Pintura y Arquitectura del Monasterio de El Escorial reabrenel 2 de octubre de 2026 tras 10 años cerrados - EUROPA PRESS

Con obras de Tiziano, Tintoretto, Veronés Madrazo o Carvajal

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Museos de Pintura y Arquitectura del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), cuyo origen data de los espacios museísticos creados en 1963, volverán a abrirse al público este viernes 2 de octubre, con entrada gratuita hasta el 31 de diciembre de 2026, tras una década cerrados.

Así lo ha dado a conocer la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, en una rueda de prensa celebrada este jueves en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

La intervención necesaria para su reapertura al público ha supuesto una inversión de 3,1 millones de euros procedentes, en su mayor parte, de los fondos europeos NextGenerationEU, como ha indicado De la Cueva.

Respecto al Museo de Pintura, los visitantes podrán encontrar un recorrido por la historia de la Pintura en El Escorial a través de un centenar de obras de maestros de las escuelas italiana, flamenca y española, como Tiziano, Tintoretto, Cambiaso, Veronés, Vaccaro, Van del Weyden, Giordano, Ribera, Madrazo, Carvajal o Coxcie, entre otros.

De este centenar de obras, 21 de ellas se exponen por primera vez de forma permanente. Todas ellas están ligadas a El Escorial y algunas se encontraban en almacenes, despachos de palacio o, incluso, en Madrid, como ha explicado en la rueda el director de las Colecciones Reales, Víctor Cageao.

Además, en torno a un tercio de las obras expuestas han sido restauradas especialmente para la ocasión, como dos obras de Luca Cambiaso.

Entre las piezas del Museo de la Pintura --pertenecientes a las colecciones de Felipe II, Felipe IV, Carlos II, Carlos IV e Isabel II-- se hallan el díptico de la Alegoría de la Redención, de Michiel Coxcie, considerado el 'Rafael flamenco'; el Calvario de Rogier van der Weyden; o Santa Margarita de Antioquía, de Tiziano.

En cuanto al Museo de la Arquitectura, fue concebido por los arquitectos Javier Feduchi y Jesús Bosh. Tras la intervención de Patrimonio Nacional, incorpora un nuevo discurso expositivo, así como planos, grabados, maquetas, herramientas y recursos audiovisuales que explican la arquitectura, el diseño y la construcción del Monasterio.

En este caso, el recorrido pone atención a Juan Bautista de Toledo, autor de las primeras trazas, y a Juan de Herrera, responsable del desarrollo de la arquitectura del Monasterio de El Escorial.

Hasta el 31 de diciembre de este año la visita a los museos será gratuita. A partir de 2027, se podrá acceder de forma independiente con una entrada específica o con la general del Real Monasterio.