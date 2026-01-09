Real Teatro de Retiro arranca el año nuevo con un cuento musical con títeres

Archivo - La niña que salvará nuestro mundo. - JOSE ALBORNOZ - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Teatro de Retiro arranca el nuevo año 2026 con el espectáculo de títeres 'La niña que salvará el mundo', un cuento musicalizado con títeres y música en directo de compositores como Hildegard von Bingen, Claude Debussy y Federico García Lorca, entre otros.

El espectáculo, que se presentará en la sala principal del Real Teatro de Retiro el sábado 10 de enero y el sábado 17 de enero, es una coproducción del Teatro de la Zarzuela y Claroscuro Producciones, con la colaboración del Teatro de la Maestranza de Sevilla, la asociación sin ánimo de lucro Bislumbres y el Festival de Música y Danza de Úbeda.

Cuenta con guión de Julie Vachon, dirección de Larisa Ramos, Julie Vachon y Francisco de Paula y escenografía, iluminación y sonido de Francisco de Paula.

Así, el cuento narra la historia de Lirio, una niña de once años que se ve inmersa por error en una importantísima misión: recuperar las canciones tristes de toda la humanidad y así recordar la canción que le cantaba su madre.

En este viaje mágico, Lirio se enfrentará a personajes y situaciones que le ayudarán a superar el duelo de la pérdida y entenderá que sin expresar la tristeza no se puede alcanzar la verdadera felicidad, asegura el Real.